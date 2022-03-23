Банк «Открытие» стал победителем национального конкурса лучших мобильных приложений в финансовой сфере
Экономика 23.03.2022 16:37
23.03.2022 16:37
Мобильное приложение банка «Открытие» для розничных клиентов признано лучшим в номинации «Банковский и финансовый сервис» национальной премии «Золотое приложение» по итогам 2021 года.
Лауреатов премии определяло экспертное жюри, состоящее из представителей ведущих компаний телекоммуникационной отрасли и IT-технологий.
Павел Михалев, директор департамента Digital банка «Открытие», подчеркнул, что эта победа — результат совместной работы UX/UI- и продуктовых команд банка.
«За прошлый год в дистанционных каналах банка появилось более 300 новых функций. Приятно, что результат нашей работы оценили клиенты: CSI (Customer Satisfaction Index — индекс удовлетворенности клиента) мобильного приложения вырос с 8,5 до 8,7. Мы гордимся тем, что постоянно совершенствуем наши продукты и внедряем новые инструменты — это позволяет клиентам решать повседневные финансовые задачи легко и удобно», — отметил он.
Премия «Золотое приложение» ― ежегодный конкурс лучших мобильных приложений Рунета. Одна из наиболее значимых премий российского рынка мобильной разработки. Организатор премии ― Российская ассоциация электронных коммуникаций, созданная в 2006 году.
Мобильное приложение банка «Открытие» — это удобное управление своими финансами 24/7. Приложение позволяет клиентам анализировать расходы и доходы и отслеживать подписки на сервисы, чтобы не тратить лишних средств. С помощью уведомлений о налогах и штрафах клиенты могут вовремя узнать о начислениях и оплатить их за пару действий. Бесплатные звонки в поддержку из приложения гарантируют, что клиенты получат помощь в любой точке мира, а интеграция с Госуслугами позволяет легко стать клиентом без визита в офис.
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