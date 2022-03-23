Журналистам в Волгограде показали, как выглядит сахар по 60 рублей (он существует)





В Волгограде 23 марта специалисты облпромторга с утра нагрянули в несколько торговых точек известных городских сетей. Проверяющие и журналисты увидели на товарных полках…— сахарный песок, да еще и по 60 рублей за упаковку. Об ажиотажном спросе и невозможности найти даже рафинад ранее сообщали возмущенные волгоградцы. Что произойдет осенью, закончится ли мука и куда жаловаться на завышенные цены, узнал корреспондент ИА «Высота 102».

















Первая точка в списке — супермаркет «Перекресток» в ТРЦ «Пирамида» в центре Волгограда. Скучающие охранники сильно удивились людям с камерами, а на товарных полках своего часа ждали мука, макароны, сахар и яйца.

Как оказалось, все овощи, входящие в так называемый борщевой набор, имеются в наличии. На картофель даже зафиксировано снижение цены. Проверяющие уверенно направились к рядам с бакалеей. Удивительно, но факт: здесь полки с упаковками сахара оказались забиты до отказа. За килограммовую пачку сладкого песка в «Перекрестке» придется заплатить 87,9 рублей. По сведениям сотрудников магазина, сахар выкладывают на полки ежедневно по утрам.

Также проблем не оказалось с рисом и другими крупами. Присутствовали и товары со значительной скидкой. По поводу «сахарной», но почему-то не тающей цены представитель магазина Лилия Еремина заявила: «Пять процентов наценки очередей не делают».

Зампредседателя комитета облпромторга и ТЭК Виолетта Калмыкова рассказала, что происходит в подобных случаях и куда можно пожаловаться обычным покупателям.

— Вся информация фиксируется и направляется сначала в торговую организацию с запросом об обоснованности закупочной цены. Далее ведется работа с поставщиками или производителями, которые повысили цену. Затем вступают уже профильные надзорные органы. По всем фактам значительного и резкого повышения цен информация направляется в региональное УФАС и прокуратуру Волгоградской области.

Волгоградцы могут и сами пожаловаться на «космические» цены по горячим линиям местных антимонопольщиков. Достаточно сообщить как, где и на что изменилась стоимость того или иного продукта.













После «Пирамиды» проверяющие и журналисты направились в «Семейный Магнит» в Ворошиловском районе. Здесь все пошло по уже накатанной схеме. Овощи, макароны, мука и, конечно же, сахар. Здесь песок отпускают по 59,9 рублей за пачку. Покупатели могут приобрести не больше пяти килограммовых пачек на руки. На сладкий продукт большой спрос — буквально через 15 минут упаковок становится существенно меньше. Освободившееся место тут же занимает новый товар.

Люди приятно удивляются цене и стремятся взять свое. Сладким интересуются как пенсионеры, так и молодежь. В тележках и на кассах отчетливо виднеются заветные упаковки красного цвета.

— Позавчера не было сахара. Сегодня спокойно можно взять, я даже немножко удивлен, драки нет, — со смехом рассказывает местный житель Валерий. — Да еще и по такой цене.





















Проверка коснулась и непродовольственной группы товаров. В первую очередь интересовали цены на шампуни, мыло, средства гигиены, товары для детей. Выяснилось, что подгузники обещали «сладкий сон на миллион» по завышенной стоимости. С этим обещали разобраться.

На прощание, подводя итоги рейда, Виолетта Калмыкова не исключила, что предстоящей осенью возможно возвращение цен на сахар к привычному доажиотажному уровню в 50-60 рублей. Планируется, что увеличение посевов свеклы в этом году и хороший новый урожай выровняют стоимость сладкого продукта. А пока: не больше пяти пачек в руки и проверки продолжаются.











