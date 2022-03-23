Волгоградцам предлагают работу на плантациях за 35 тысяч рублей

В Волгограде количество вакансий в группе профессий, связанных с сельским хозяйством, увеличилось на 11%. Такие данные, передает ИА «Высота 102», сообщили в сервисе Авито Работа. Эта тенденция фиксируется во всех регионах – так, во второй половине марта на платформе сервиса количество активных соискателей выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— В сельском хозяйстве наступает горячий период. Аграрии всех регионов проводят большую подготовительную работу, чтобы посевная кампания прошла успешно. Мы видим положительную динамику по активности работодателей: на платформе, при этом количество аграрных вакансий выросло на треть. Соискатели не отстают, интерес к таким предложениям увеличился на четверть по сравнению с прошлым годом, — отмечает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

С точки зрения конкретных профессий, организации из агропромышленного комплекса нуждаются в водителях различных рабочих машин. Например, по данным платформы, количество вакансий машиниста выросло вдвое (+93%), тракториста — в 1,7 раза (+75%). Высокая потребность также в инженерах (+46%) и агрономах (+42%).

Медианная зарплата для отрасли по всей стране составляет 40 000 рублей. А в Волгограде — 35000 рублей, её размер увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом. На большие суммы по России могут претендовать машинисты (50 000 рублей), трактористы (47 500 рублей) и агрономы (40 000 рублей).