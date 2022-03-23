Экономика

Волгоградцам предлагают работу на плантациях за 35 тысяч рублей

Экономика 23.03.2022 11:24
23.03.2022 11:24


В Волгограде количество вакансий в группе профессий, связанных с сельским хозяйством, увеличилось на 11%. Такие данные, передает ИА «Высота 102», сообщили в сервисе Авито Работа.  Эта тенденция фиксируется во всех регионах – так, во второй половине марта на платформе сервиса количество активных соискателей выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 В сельском хозяйстве наступает горячий период. Аграрии всех регионов проводят большую подготовительную работу, чтобы посевная кампания прошла успешно. Мы видим положительную динамику по активности работодателей: на платформе, при этом количество аграрных вакансий выросло на треть. Соискатели не отстают, интерес к таким предложениям увеличился на четверть по сравнению с прошлым годом, — отмечает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы. 

С точки зрения конкретных профессий, организации из агропромышленного комплекса нуждаются в водителях различных рабочих машин. Например, по данным платформы, количество вакансий машиниста выросло вдвое (+93%), тракториста — в 1,7 раза (+75%). Высокая потребность также в инженерах (+46%) и  агрономах (+42%).

Медианная зарплата для отрасли по всей стране составляет 40 000 рублей. А в Волгограде — 35000 рублей, её размер увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом. На большие суммы по России могут претендовать машинисты (50 000 рублей), трактористы (47 500 рублей) и агрономы (40 000 рублей).


Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Экономика
23.03.2022 15:50
Экономика 23.03.2022 15:50

0
Далее
Экономика
23.03.2022 15:18
Экономика 23.03.2022 15:18

0
Далее
Экономика
23.03.2022 14:43
Экономика 23.03.2022 14:43

0
Далее
Экономика
23.03.2022 14:35
Экономика 23.03.2022 14:35

0
Далее
Экономика
23.03.2022 14:26
Экономика 23.03.2022 14:26

0
Далее
Экономика
23.03.2022 12:55
Экономика 23.03.2022 12:55

0
Далее
Экономика
23.03.2022 09:30
Экономика 23.03.2022 09:30

0
Далее
Экономика
22.03.2022 17:25
Экономика 22.03.2022 17:25

0
Далее
Экономика
22.03.2022 16:07
Экономика 22.03.2022 16:07

0
Далее
Экономика
22.03.2022 13:30
Экономика 22.03.2022 13:30

0
Далее
Экономика
22.03.2022 12:31
Экономика 22.03.2022 12:31

0
Далее
Экономика
22.03.2022 10:20
Экономика 22.03.2022 10:20

0
Далее
Экономика
22.03.2022 09:34
Экономика 22.03.2022 09:34

0
Далее
Экономика
22.03.2022 08:43
Экономика 22.03.2022 08:43

0
Далее
Экономика
21.03.2022 19:05
Экономика 21.03.2022 19:05

0
Далее

Лента новостей

15:50
Президент ЛУКОЙЛа Алекперов и губернатор Бочаров обсудили будущее отраслиСмотреть фотографии
15:46
Подросток из Волгограда взял отцовский Nissan и разбил его в хлам во время погони (ВИДЕО)Смотреть фотографии
15:26
ФАС России из-за роста цен проверит производителей офисной бумагиСмотреть фотографии
15:17
Детскую поликлинику в Волгограде поймали на нарушениях при закупкеСмотреть фотографии
15:16
Пора, брат, пора! Пассажирский порт опубликовал расписание дачных маршрутовСмотреть фотографии
14:43
Банк «Открытие»: как защитить свои сбережения в новой реальностиСмотреть фотографии
14:33
Глава Михайловки пролоббировал увеличение зарплаты для своего зама на новой должностиСмотреть фотографии
14:26
Дешевле не будет: стоимость самых популярных в Волгограде иномарок достигла 2 млн рублейСмотреть фотографии
13:36
Участников спецоперации на Украине признают ветеранами боевых действийСмотреть фотографии
13:01
В Волгоградской области обновили величину родительской платы за детский садСмотреть фотографии
12:46
Житель Волжского ради капусты и памперсов решился на отчаянный шагСмотреть фотографииCмотреть видео
12:37
В Волгоград прилетел президент ЛУКОЙЛа АлекперовСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде грядет ослабление ограничений по ковидуСмотреть фотографии
12:11
Количество заболевших ковидом продолжает снижаться в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:08
Волгоградцы присоединятся к «Часу Земли» 26 мартаСмотреть фотографии
11:24
Волгоградцам предлагают работу на плантациях за 35 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:02
Вебинар «Как помочь себе в периоды стресса и неопределенности» – в «Университете бизнеса Уралсиб»Смотреть фотографии
10:54
Удивительно, но факт: нагрянувшие в магазины контролеры без труда нашли сахарСмотреть фотографии
10:37
ЦРБ в Волгоградской области заставили погасить долг под миллион рублейСмотреть фотографии
10:32
Первые КАМАЗы с посылками военным отправились из Волгограда на УкраинуСмотреть фотографии
10:06
Маршрутка сбила пешехода в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:05
Руководство волгоградского «Ротора» вновь отправляют в отставкуСмотреть фотографии
09:48
В ночном ДТП в Волгограде пострадал 2-летний ребенокСмотреть фотографии
09:15
Волгоград попал в топ популярных городов для майского отпуска россиянСмотреть фотографии
08:25
В трех районах Волгограда 23 марта отключат электричествоСмотреть фотографии
21:09
В Волгоградской области 23 марта потеплеет до +11 градусовСмотреть фотографии
20:54
Топ самых важных событий в России и Волгограде: дайджест по итогам 22 мартаСмотреть фотографии
20:32
Ростовская компания отказалась от расчистки пяти ериков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:29
Под Волгоградом несколько часов горела поймаСмотреть фотографии
20:07
В Волжском в офисах УК откроют пункты вакцинации от бешенстваСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 