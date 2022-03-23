



По итогам 2021 года количество выданных Сбербанком бизнес-карт для предпринимателей в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях составило более 100 тысяч штук. В общей сложности данный показатель вырос на 10,3% к 2020 году. Объем операций в рублях по бизнес-картам Сбербанка также продемонстрировал положительную динамику, увеличившись более чем на 16%.

Бизнес-карты привязаны к расчётному счёту предприятия и позволяют быстро и удобно совершать покупки в торговых сетях или интернете, в том числе осуществлять платежи, переводы, снимать и вносить наличные. Бизнес-карта удобна для оплаты повседневных расходов: командировочных, канцтоваров, деловых ужинов, бензина и других закупок. Оплачивать любые расходы с бизнес-картой можно круглосуточно.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Все больше корпоративных клиентов Сбера в Поволжье выбирают для себя такой удобный финансовый инструмент, как бизнес-карты. С их помощью предприниматели могут оплачивать закупки для компании напрямую без выдачи наличных под отчёт и оформления платёжек. В свою очередь, такой подход позволяет снижать нагрузки на бухгалтерию».