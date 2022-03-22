ВТБ запускает серию вебинаров для поддержки предпринимателей

Экономика 22.03.2022 13:30 Новости компаний
22.03.2022 13:30 Новости компаний
ВТБ начинает серию бесплатных вебинаров для руководителей и собственников всех сфер бизнеса, чтобы помочь им адаптироваться к работе в текущих условиях. Приглашенные эксперты дадут рекомендации о первоочередных действиях, поддержании мотивации команды и дальнейшей стратегии. Трансляции пройдут на портале ВТБ для предпринимателей «Ближе к делу».
Портал ВТБ «Ближе к делу» получил особую популярность в период пандемии, когда его контент был посвящен работе в меняющихся экономических условиях. Чтобы поддержать предпринимателей сегодня ВТБ снова запускает серию вебинаров и публикаций, которые помогут бизнесу адаптироваться к текущей ситуации.
Спикером первого вебинара «Антикризисный протокол: что делать бизнесу» станет предприниматель и бизнес-консультант Андрей Калашников. 23 марта он расскажет о том, как и зачем собирать антикризисный штаб, как быстро внедрить регулярный менеджмент, контролировать ситуацию в реальном времени, оперативно принимать решения и сохранить выручку на текущем уровне.
25 марта на портале выступит Владимир Маринович, эксперт по цифровой трансформации бизнеса. Он поделится своим опытом управления и даст рекомендации бизнесу по работе в период турбулентности. Как планировать действия и выработать стратегию на ближайшее будущее, определить цели и спланировать бюджет, развивать конкурентоспособность продукта на рынке – эти и другие темы будут затронуты в ходе вебинара «Стратегическое планирование: на что опереться бизнесу».
Поддержке команды в период неопределенности посвящен вебинар эксперта по франчайзингу Василя Газизулина 29 марта. Он будет говорить о том, какие действия помогут поддержать сотрудников и создадут продуктивный психологический климат в коллективе.
На портале пользователям доступны бесплатные курсы и записи вебинаров по маркетингу, продажам, управлению, финансам, праву и другим темам от профессионалов рынка, а также новости, статьи экспертов, интервью с предпринимателями и другой актуальный контент.
Для участия в вебинарах необходимо пройти регистрацию на портале kdelu.vtb.ru
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