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Рабочая неделя начнется в Волгоградской области с долгожданного потепления

Полезно знать 20.03.2022 08:40
20.03.2022 08:40


Погодные аномалии наконец-то оставляют Волгоградскую область: с понедельника, 21 марта, в регионе начнется долгожданное потепление после вторжения северного антициклона. И если ночью заморозки еще будут держаться, то днем воздух прогреется до +10º, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

Парадоксально, но теплые воздушные массы в Волгоградскую область принесет северный ветер, который будет дуть со скоростью 3-8 м/с с порывами до 14 м/с. Примечательно, что на севере России действительно потеплело гораздо раньше, чем на юге – в субботу в Архангельской области была зафиксирована температура +11,3º, город Вельск стал самой теплой точкой на карте страны.

По данным погодного сервиса Ventusky, осадков в понедельник, как и во вторник, не прогнозируется. Завтра ожидается переменная облачность, небо полностью прояснится к 15.00. Снежный покров постепенно тает: в южных районах снега уже не осталось, но в северных высота сугробов пока достигает 26 см. К концу недели благодаря повышению температуры они практически полностью растают.

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