Три человека пострадали в лобовом ДТП под Волгоградом





Столкновение на встречной полосе двух легковушек произошло в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, 42-летний водитель Kia Sportage, который двигался по автодороге «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» в сторону Краснослободска, на 10 километре при совершении обгона выехал на встречную полосу и врезался в LADA-219410 под управлением 43-летнего мужчины.

В результате одна из машин съехала в кювет. С места происшествия в больницу доставили 40-летнюю пассажирку иномарки, водителя отечественного автомобиля и его 43-летнего пассажира.