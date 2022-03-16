Расследования 16.03.2022 12:18
16.03.2022 12:18
Директор предприятия, которое занимается грузоперевозками, предстанет перед судом в Волгограде за уклонение от уплаты налогов в сумме 22 миллиона рублей. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Центральный районный суд.
По версии следствия, обвиняемый в период 2017 - 2019 гг уклонился от уплаты налога на прибыль и НДС путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке дизельного топлива и запасных частей, а также аренде транспортных средств у ряда организаций.
Прокуратурой региона к обвиняемому в суд предъявлено исковое заявление о возмещении причиненного ущерба. Также арестовано имущество фигуранта уголовного дела стоимостью более 8 миллиона рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.
По информации ИА «Высота 102», по ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) обвиняется руководитель ООО «Автополиэкс».
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