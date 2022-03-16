Федеральные новости

Генпрокуратура РФ проверит цены на сахар в регионах

Федеральные новости 16.03.2022 12:04
16.03.2022 12:04


Генпрокуратура РФ проведет проверки на предмет возможного нарушения законодательства в сфере ценообразования на продовольственные товары. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, экспертной группой по выявлению и пресечению деятельности картелей при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов.

В этой связи прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц.

По выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены, подчеркнули в ведомстве. 

Между тем, жители Волгоградской области также жалуются на дефицит этого продукта питания. В тех магазинах, где можно приобрести сахар, его цена достигла уже 100 рублей за килограмм. По примерным подсчетам, стоимость сахара за последние дни взлетела в два раза.  Отчаявшиеся волгоградцы даже потребовали введения талонов на этот продукт питания. 


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