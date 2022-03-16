Генпрокуратура РФ проверит цены на сахар в регионах

Генпрокуратура РФ проведет проверки на предмет возможного нарушения законодательства в сфере ценообразования на продовольственные товары. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, экспертной группой по выявлению и пресечению деятельности картелей при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов.

В этой связи прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц.

По выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены, подчеркнули в ведомстве.

Между тем, жители Волгоградской области также жалуются на дефицит этого продукта питания. В тех магазинах, где можно приобрести сахар, его цена достигла уже 100 рублей за килограмм. По примерным подсчетам, стоимость сахара за последние дни взлетела в два раза. Отчаявшиеся волгоградцы даже потребовали введения талонов на этот продукт питания.