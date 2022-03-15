Волгоградцы требуют введения талонов на сахар

Волгоградцы жалуются на невозможность купить сахар в сетевых магазинах. Жительница Краснооктябрьского района города Ольга рассказала, что уже около недели безуспешно пытается найти этот продукт в магазинах, чтобы сварить кашу своей маме.

— Это какой-то дурдом, почему я не могу купить сахар? Продавцы говорят, что его периодически «выкидывают», но сахар сразу разбирают – люди специально караулят, чтобы тут же его скупить. Говорят, на рынках он есть, но я работаю, прихожу поздно, базар уже закрыт. Мне нужен сахар не для того, чтобы гнать самогон или варить варенье или сделать запасы на год – элементарно хотя бы чай попить! Если невозможно обеспечить магазины сахаром, пусть тогда вводят талоны, как в Советском Союзе, пусть над нами все смеются. Но тогда люди бы получили гарантию того, что могут купить тот или иной продукт, - возмущается женщина.

С подобными предложениями обращались в редакцию ИА «Высота 102» и другие жители Волгоградской области. В районах региона стоимость сахара подскочила уже почти вдвое и теперь этот продукт на рынках и в небольших магазинах стоит около 100 рублей за килограмм. В сетевых магазинах он дешевле, но купить его крайне сложно.

Между тем, накануне правительство России приняло решение о запрете экспорта сахара.