Волгоградец с напарником провернули многомиллионную аферу в Астрахани



Житель Волгоградской области и его друг - адвокат из Астрахани - стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного в СУ СКР по Астраханской области. Обоих подозревают в незаконном получении 10 млн рублей, которые друзья потратили на себя, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, волгоградец Амир Т. и юрист Адвокатской конторы Трусовского района Астрахани сговорились и убедили жительницу Енотаевского района, что у них есть связи со следователями и силовиками. Они пообещали «клиентке», что смогут решить вопрос об освобождении из СИЗО ее дочери, зятя и племянника, а уголовное дело в отношении них прекратят.

За свои «услуги» аферисты попросили 10 млн рублей, однако на самом деле намерений повлиять на избрание меры пресечения и ход расследования у них не было. С мая по июнь 2021 года астраханка отдала волгоградцу и адвокату запрошенную сумму, которую они использовали по своему усмотрению.