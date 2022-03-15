Банк «Открытие» проведет вебинар по продажам для компаний МСБ

Экономика 15.03.2022 11:42
15.03.2022 11:42
17 марта банк «Открытие» проведет бесплатный вебинар «Что делать отделам продаж в кризис» для компаний малого и среднего бизнеса. Спикером станет основатель компании «Фактор Продаж» Александр Кандеев.
В ходе вебинара эксперт расскажет, какими способами удержать клиентов и сохранить выручку в турбулентное время. За какими показателями нужно следить отделу продаж, чтобы выполнять план, и как использовать структуру переговоров вместо скриптов. Также обсудим, что руководитель отдела продаж может сделать для сохранения выручки во время кризиса.
Вебинар предназначен для собственников компаний и руководителей отделов продаж.
Начало вебинара – 17 марта в 16:00 мск. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
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