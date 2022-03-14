Погодный апокалипсис прогнозируют синоптики в Волгоградской области

Метель, мокрый снег, туман и гололедицу прогнозируют синоптики в Волгоградской области во вторник, 14 марта. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на краткосрочный прогноз Волгоградского ЦГМС.

В ночь с 14 на 15 марта, по сведениям синоптиков, температура воздуха в Волгоградской области будет колебаться от -3 до -8 градусов, а местами и вовсе опустится до -14 градусов мороза.

Днем во вторник в Волгограде ожидается до +1 градуса тепла. К зябкой погоде добавиться северо-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду.