Полезно знать

Погодный апокалипсис прогнозируют синоптики в Волгоградской области

Полезно знать 14.03.2022 16:54
14.03.2022 16:54


Метель, мокрый снег, туман и гололедицу прогнозируют синоптики в Волгоградской области во вторник, 14 марта. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на краткосрочный прогноз Волгоградского ЦГМС.

В ночь с 14 на 15 марта, по сведениям синоптиков, температура воздуха в Волгоградской области будет колебаться от -3 до -8 градусов, а местами и вовсе опустится до -14 градусов мороза. 

Днем во вторник в Волгограде ожидается до +1 градуса тепла. К зябкой погоде добавиться северо-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Полезно знать
14.03.2022 11:39
Полезно знать 14.03.2022 11:39

0
Далее
Полезно знать
14.03.2022 07:42
Полезно знать 14.03.2022 07:42

0
Далее
Полезно знать
12.03.2022 09:02
Полезно знать 12.03.2022 09:02

0
Далее
Полезно знать
11.03.2022 09:04
Полезно знать 11.03.2022 09:04

0
Далее
Полезно знать
10.03.2022 17:41
Полезно знать 10.03.2022 17:41

0
Далее
Полезно знать
10.03.2022 10:50
Полезно знать 10.03.2022 10:50

0
Далее
Полезно знать
09.03.2022 17:40
Полезно знать 09.03.2022 17:40

0
Далее
Полезно знать
08.03.2022 09:20
Полезно знать 08.03.2022 09:20

0
Далее
Полезно знать
07.03.2022 20:16
Полезно знать 07.03.2022 20:16

0
Далее
Полезно знать
06.03.2022 20:52
Полезно знать 06.03.2022 20:52

0
Далее
Полезно знать
04.03.2022 22:24
Полезно знать 04.03.2022 22:24

0
Далее
Полезно знать
03.03.2022 19:26
Полезно знать 03.03.2022 19:26

0
Далее
Полезно знать
02.03.2022 20:08
Полезно знать 02.03.2022 20:08

0
Далее
Полезно знать
02.03.2022 09:51
Полезно знать 02.03.2022 09:51

0
Далее
Полезно знать
01.03.2022 21:47
Полезно знать 01.03.2022 21:47

0
Далее

Лента новостей

21:24
Микроавтобус Volkswagen не удалось купить для волгоградской академии «Ротора»Смотреть фотографии
19:59
Волгоградские единороссы предложили символ 80-летия победы в Сталинградской битвыСмотреть фотографии
19:36
Волгоградцы втридорога распродают в Сети пирожки и соусы McDonald'sСмотреть фотографии
19:22
В правительстве РФ определили, кто из россиян имеет право на кредитные каникулыСмотреть фотографии
18:46
Волгоградцы обеспокоены пропажей крепкого алкоголя с полок супермаркетовСмотреть фотографии
18:06
Туман и мокрый снег накроют трассы в Волгоградской области в ближайшие часыСмотреть фотографии
18:04
Капитан и ефрейтор из Волгоградской области погибли в ходе спецоперацииСмотреть фотографии
16:58
Житель Волгограда обокрал гипермаркет «Леруа Мерлен»Смотреть фотографии
16:54
Погодный апокалипсис прогнозируют синоптики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
Руины «Юбилейного» и землю под ним в Волгограде готовят к новым торгамСмотреть фотографии
15:57
Горевшее здание завода в Волгограде выставили на торги за 341 млн рублейСмотреть фотографии
15:35
Рестораны McDonald's продолжают работу в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:25
Два элитных дома в Волгограде засияют за счет бюджетаСмотреть фотографии
15:11
Гордума дала добро Виталию Кокшилову на вице-мэрство в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:27
Волгоградцы пожаловались на сбой в работе интернет-магазина WildberriesСмотреть фотографии
14:23
Волгоградская трудинспекция перешла на усиленный режим работыСмотреть фотографии
14:23
Траты россиян в первую неделю марта выросли на 21%Смотреть фотографии
14:18
ParkSeason Fest пройдет в Волгограде летом без зарубежных исполнителейСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде группа ипотечных аферистов осуждена за хищение у банков 14 млн рублейСмотреть фотографии
13:13
Волгоградская область присоединилась к танцевальному челленджу #Россия_мыСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде охотник за металлом ночью распотрошил жд вагонСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области суточная заболеваемость COVID-19 продолжает падатьСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде «сталинку» с парикмахерской в подвале приговорили к сносуСмотреть фотографии
12:17
Сеть исправительных центров расширяют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:42
Казаки в Волгоградской области поддержали российских военных автопробегамиСмотреть фотографии
11:10
Шламонакопитель «Белое море» может оказаться за пределами ВолгоградаСмотреть фотографии
11:09
Роскомнадзор официально внес Instagram в список запрещенных сайтовСмотреть фотографии
10:47
Коммунальщики района в Волгоградской области навредили природе на 33 миллионаСмотреть фотографии
10:31
Фельдшер «скорой» в Волжском пострадала из-за невнимательного водителяСмотреть фотографии
10:25
ВЦИОМ выяснил главные страхи волгоградцев и россиянСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 