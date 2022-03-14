







Транспортная полиция задержала в Волгограде подозреваемого в краже транспортерных роликов с вагона-платформы. Как сообщили в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, хищение было совершено ночью на станции им. М.Горького в Советском районе.

Установлено, что мужчина похитил ролики с вагона, погрузил их в личный автомобиль, а на следующий день сдал в пункт приема металлолома. В результате транспортному предприятию причинен материальный ущерб на сумму свыше 60 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Фото из архива ИА «Высота 102»