Происшествия 14.03.2022 12:53
14.03.2022 12:53
Транспортная полиция задержала в Волгограде подозреваемого в краже транспортерных роликов с вагона-платформы. Как сообщили в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, хищение было совершено ночью на станции им. М.Горького в Советском районе.
Установлено, что мужчина похитил ролики с вагона, погрузил их в личный автомобиль, а на следующий день сдал в пункт приема металлолома. В результате транспортному предприятию причинен материальный ущерб на сумму свыше 60 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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