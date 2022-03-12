Экономика

Маслоэкстракционный завод под Волгоградом останется без американских инвестиций

Экономика 12.03.2022 15:36
12.03.2022 15:36


Американский агротрейдер Cargill, который в 2018 запустил в городе Новоаннинский Волгоградской области маслоэкстракционный завод, приостанавливает инвестиции в Россию. Соответствующее заявление опубликовано на зарубежном сайте компании, сообщает ИА «Высота 102». Работа предприятий Cargill в России по производству продуктов питания и кормов будет осуществляться в штатном режиме.

Маслоэкстракционный завод в Новоаннинском (филиал ООО «Каргилл») осуществляет глубокую переработку подсолнечника, в том числе выращенного в Волгоградской области. Мощность предприятия составляет 640 тысяч тонн зерна в год.

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