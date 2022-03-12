Двое детей пострадали при посадке в троллейбус №9 на остановке «Ул. 7-й Гвардейской» в центре Волгограда, обоих доставили в больницу с травмами. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 3-летнему волгоградцу прищемило руку закрывшимися дверьми общественного транспорта, 6-летний мальчик упал в салоне при начале движения.
Инцидент произошел минувшим вечером. По данным полиции, 44-летняя водитель троллейбуса не убедилась в том, что все пассажиры вошли в салон, закрыла двери и начала отъезжать от остановки. На место происшествия были вызваны экстренные службы, троллейбус после ДТП сошел с маршрута.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.