Происшествия

Водитель троллейбуса в Волгограде прищемила дверьми руку 3-летнего малыша

Происшествия 12.03.2022 10:03
12.03.2022 10:03


Двое детей пострадали при посадке в троллейбус №9 на остановке «Ул. 7-й Гвардейской» в центре Волгограда, обоих доставили в больницу с травмами. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 3-летнему волгоградцу прищемило руку закрывшимися дверьми общественного транспорта, 6-летний мальчик упал в салоне при начале движения.

Инцидент произошел минувшим вечером. По данным полиции, 44-летняя водитель троллейбуса не убедилась в том, что все пассажиры вошли в салон, закрыла двери и начала отъезжать от остановки. На место происшествия были вызваны экстренные службы, троллейбус после ДТП сошел с маршрута.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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