Андрей Бочаров встречается с главами финорганизаций в Волгограде

На сегодня, 11 марта, запланирована встреча губернатора Волгоградской области с управляющими финансовых организаций, расположенных на территории региона. Как стало известно ИА "Высота 102", Андрей Бочаров планирует обсудить с участниками мероприятия вопросы устойчивости экономики и планы на будущее с учетом новых реалий.

Накануне в Центральном концертном зале волгоградский губернатор выступил с обращением к жителям региона. Бочаров не раз подчеркнул, что связанные с последними событиями на Украине реалии могут послужить толчком к развитию региональных предприятий, ориентированные на импортозамещение.

На минувшей неделе глава региона встречался с представителями агропромышленного комплекса, промышленниками и представителями малого и среднего бизнеса.