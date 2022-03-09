Расследования

«Никто и не думал искать»: в Волгограде мать опознала найденную у «Гасителя» утопленницу

Расследования 09.03.2022 18:56
09.03.2022 18:56


В Волгограде следователи установили личность женщиной, которую на минувшей неделе обнаружили в Волге у «Гасителя» рыбаки.  Как рассказал ИА "Высота 102" руководитель следственного отдела по Центральному району СУ СКР региона Владимир Суров, ею оказалась местная жительница. 

Напомним, о страшной находке на берегу Волги в Центральном районе стало известно 3 марта. На следующий день следователи обратились к жителям Волгограда с просьбой оказать помощь в установлении личности погибшей. 

– Три дня назад в районный отдел пришли строители, которые работали в районе катера на центральной набережной, и принесли куртку. В ней была обнаружена банковская карта на имя жительницы Волгограда 1971 года рождения, – рассказал информагентству Владимир Суров. – Следователи распечатали фотографию владелицы карты, по которой стало понятно, что вещи принадлежат утопленнице. 

Одновременно выяснилось, что у женщины есть мать. Однако об исчезновении дочери пенсионерка не подозревала.

– Мать опознала по фото дочь и пояснила, что проживает с ней отдельно. По этой причине она не подозревала о ее исчезновении и не обращалась с заявлением в полицию, –  уточняет руководитель следственного отдела. Также женщина пояснила, что последнее время у ее дочери отмечались психические отклонения. Во время последней встречи последняя настаивала на том, чтобы мать вступала в наследство в случае ее смерти.

3 марта из воды на набережной Волгограда был поднят еще один труп. С помощью специального оборудования в районе плавучей бани на дне Волги специалисты обнаружили тело пропавшего 6 января мужчины. 

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