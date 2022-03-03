На месте следователи и МВД: в центре Волгограда подняли со дна труп пропавшего Дмитрия Воронкова

В Центральном районе Волгограда в эти минуты возле плавучей бани и спасательной станции работают представители следственного отдела и полиции. Как сообщают корреспонденты ИА "Высота 102" с места происшествия, из воды водолазами был поднят труп мужчины. По сведениям следователей, мертвым обнаружен пропавший ранее житель областного центра Дмитрий Воронков.





На набережной Волгограда сейчас в том числе находится руководитель следственного отдела СУ СК России по Волгоградской области. Владимир Суров подтвердил журналистам информацию о личности утопленника. По сведениям представителя СК, труп Воронкова был обнаружен днем 3 марта.

— К поискам пропавшего 35-летнего жителя Волгограда нами в рамках уголовного дела были привлечены специалисты, которые сегодня днем с помощью видеокамер, работающих под водой, обнаружили труп мужчины. Несколько минут назад тело мужчины было поднято со дна водолазами, — сообщил Суров информагентству.









У сотрудников СК, уточняет руководитель следственного отдела, были основания полагать, что 6 января 2022 года, в день своего исчезновения, Дмитрий Воронков нырнул в воду.

— Днем мужчина был замечен на территории речного порта в Центральном районе. Там он перелез через перила, но вовремя был замечен администратором одного из кафе. Женщина его позвала в помещение, накормила и отправила на такси домой. Как стало известно позднее, волгоградец попросил водителя остановить такси в районе Арбитражного суда. С того момента его никто не видел, — пояснил Владимир Суров.





Об исчезновении Дмитрия Воронкова стало известно в Волгограде 24 января. Многих волгоградцев, напомним, удивил тот факт, что мужчина был одет не по погоде. Из дома волгоградец вышел в легких кедах, брюках и рубашке.