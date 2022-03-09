Банк Уралсиб повысил максимальную ставку начисления процентов на остаток собственных средств по карте «Прибыль» до 18% годовых
Экономика 09.03.2022 17:07 Реклама
09.03.2022 17:07 Реклама
Проценты начисляются на ежедневный остаток средств до 1 млн рублей включительно. При этом для получения дохода в 18% годовых нужно выполнить единственное условие – совершать покупки по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей в месяц*. Это же условие является и критерием бесплатности обслуживания карты.**
Для новых клиентов в первый месяц использования карты 18% годовых на ежедневный остаток начисляется вне зависимости от выполнения условий.
«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по минимальной ставке 0,1% годовых.
** При невыполнении данного условия за обслуживание карты взимается комиссия в размере 99 руб./мес.
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