Волгоградскую область покидают иностранные компании

Экономика 09.03.2022 13:33
09.03.2022 13:33
В Волгоградской области зафиксирована тенденция сокращения количества организаций с участием иностранного капитала. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сегодня данные Волгоградстата, на 1 января 2022 года в регионе таких компаний было 574. Для сравнения: в 2021 году в Волгоградской области насчитывалось 665 фирм смешанной формы собственности, в том числе российской и иностранной. Больше всего таких компаний в регионе было в 2017 году – 1085.
Между тем, всего в регионе по данным за 2021 год работали 33715 организаций различных форм собственности, включая государственные, муниципальные и частные. Это также меньше, чем в 2020 году, когда в Волгоградской области насчитывалось 35512 организаций различных форм собственности.
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