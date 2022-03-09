Волгоградскую область покидают иностранные компании





В Волгоградской области зафиксирована тенденция сокращения количества организаций с участием иностранного капитала. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сегодня данные Волгоградстата, на 1 января 2022 года в регионе таких компаний было 574. Для сравнения: в 2021 году в Волгоградской области насчитывалось 665 фирм смешанной формы собственности, в том числе российской и иностранной. Больше всего таких компаний в регионе было в 2017 году – 1085.

Между тем, всего в регионе по данным за 2021 год работали 33715 организаций различных форм собственности, включая государственные, муниципальные и частные. Это также меньше, чем в 2020 году, когда в Волгоградской области насчитывалось 35512 организаций различных форм собственности.