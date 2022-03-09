ВТБ запустил вклад в юанях со ставкой до 8%

Экономика 09.03.2022 10:58 Новости компаний
09.03.2022 10:58 Новости компаний
С 9 марта ВТБ предложил клиентам новый вклад в юанях с максимальной ставкой 8% годовых. Он станет максимально выгодной альтернативой депозитам в других иностранных валютах и позволит вкладчикам диверсифицировать свой портфель.
Вклад в новой валюте доступен для дистанционного открытия через ВТБ Онлайн на сумму от 100 юаней. В отделениях ВТБ на депозит можно разместить от 500 юаней. Срок размещения средств под высокую ставку составляет от 3 до 6 месяцев. Клиент может выбрать ежемесячную выплату дохода на счет или капитализацию процентов на вклад.
Снятие и пополнение доступны для сегментов «Привилегия» и «Прайм». Ставка для клиентов «Привилегии» при выборе этой опции составит 7,5%, для клиентов «Прайм» – 8%. Для клиентов массовой розницы ставка составит 8% – без опции снятия и пополнения.
Ранее ВТБ повысил процентные ставки по рублевым и валютным сберегательным инструментам. Ставка по полугодовому рублевому вкладу достигает 21%, а доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на 3 месяца составляет 8% годовых, в евро – 7% годовых. За последнюю неделю клиенты разместили в классических сберегательных продуктах в ВТБ более 2 трлн рублей.
В ВТБ отмечают, что новое предложение станет максимально выгодной альтернативой вкладам в других иностранных валютах. Многие клиенты в условиях роста курса по долларам и евро начинают интересоваться вложениями в другие валюты, и юань выступает одним из самых доступных и перспективных вариантов размещения средств.
ВТБ работает в усиленном режиме для полноценного решения всех вопросов своих клиентов. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. При этом на минувшей неделе в цифровых каналах клиенты ВТБ открывали до 75% вкладов и свыше 90% – накопительных счетов.
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