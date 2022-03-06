Центральный районный суд Волгограда рассмотрел 24 административных материала, составленных после проведения несанкционированного митинга днем 6 марта в центре города. К административной ответственности привлечены 13 мужчин и 11 женщин, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
Штрафы в размере 10 тысяч рублей назначены 21 участнику антивоенной акции, еще двоим – в размере 20 тысяч рублей за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Еще одного правонарушителя, который организовал несанкционированный митинг, суд арестовал на семь суток.
Напомним, сегодня днем в отдел полиции Центрального района до выяснения обстоятельств были доставлены 48 человек, которые пришли на Аллею Героев на несогласованную антивоенную акцию. Подавляющее большинство участников митинга – молодые люди. Накануне по 15 суток ареста получили двое жителей Волгограда, также участвовавшие в незаконных акциях.