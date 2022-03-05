Проекты в опасности: волгоградское УФАС займется спекулянтами на рынке стройматериалов





Областная дума направила обращение в управление федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области с предложением изучить ситуацию со значительным повышением стоимости строительных материалов. Как сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте, решение в поддержку данного документа принято тремя парламентскими комитетами - по бюджетной и налоговой политике, по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству, по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству.

В новых реалиях, в то время как руководством нашей страны принимаются меры по стабилизации российской экономики и смягчению действия негативных факторов, отдельные хозяйствующие субъекты спекулируют ситуацией, считают в облдуме.Так, участились обращения предпринимателей о значительном повышении стоимости отдельных товаров, в том числе в сфере стройиндустрии. Рост цен по отдельным позициям стройматериалов по приблизительной оценке колеблется от 10% до 58%. Такое положение вещей вызывает опасения строительного сообщества.Ряд добросовестных исполнителей по государственным и муниципальным контрактам уже прогнозируют возможные риски невыполнения взятых обязательств в связи с удорожанием стройматериалов. При этом большая часть строящихся социально значимых объектов возводится в рамках реализации национальных проектов.Кроме того, негативные последствия могут затронуть и сферу долевого строительства жилья. А спекулятивное повышение цен на строительные материалы может привести к обострению ситуации и появлению новых обманутых дольщиков, переживают в регпарламенте.Депутаты выразили надежду, что в случае выявления нарушений действующего законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования.Напомним, тема повышения цен на строительные материалы в условиях недобросовестной конкуренции и ограничений была поднята 3 марта губернатором Андреем Бочаровым на заседании совета по развитию строительного комплекса Волгоградской области. Было принято решение создать рабочую группу, которая будет осуществлять мониторинг цен на продукцию строительной индустрии и оперативно реагировать на изменение ситуации.