Проекты в опасности: волгоградское УФАС займется спекулянтами на рынке стройматериалов

Так, участились обращения предпринимателей о значительном повышении стоимости отдельных товаров, в том числе в сфере стройиндустрии. Рост цен по отдельным позициям стройматериалов по приблизительной оценке колеблется от 10% до 58%. Такое положение вещей вызывает опасения строительного сообщества.
Ряд добросовестных исполнителей по государственным и муниципальным контрактам уже прогнозируют возможные риски невыполнения взятых обязательств в связи с удорожанием стройматериалов. При этом большая часть строящихся социально значимых объектов возводится в рамках реализации национальных проектов.
Кроме того, негативные последствия могут затронуть и сферу долевого строительства жилья. А спекулятивное повышение цен на строительные материалы может привести к обострению ситуации и появлению новых обманутых дольщиков, переживают в регпарламенте.
Депутаты выразили надежду, что в случае выявления нарушений действующего законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования.
Напомним, тема повышения цен на строительные материалы в условиях недобросовестной конкуренции и ограничений была поднята 3 марта губернатором Андреем Бочаровым на заседании совета по развитию строительного комплекса Волгоградской области. Было принято решение создать рабочую группу, которая будет осуществлять мониторинг цен на продукцию строительной индустрии и оперативно реагировать на изменение ситуации.