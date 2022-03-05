Банк «Открытие» снижает тарифы по онлайн-инкассации для медицинских компаний

Экономика 05.03.2022 11:28 Реклама
05.03.2022 11:28 Реклама
Банк «Открытие» проводит акцию «АДМ Medic» для клиентов, работающих в сфере здравоохранения. С 1 марта до 1 июня 2022 г. включительно банк предлагает сниженный тариф на услугу «Онлайн-инкассация в АДМ» на 2 месяца с даты подключения услуги.
Стоимость услуги на два месяца в рамках акции – 0,1% от суммы внесенных наличных, но не менее 15 000 рублей в месяц. Далее целевой тариф будет устанавливаться по соглашению с клиентом.
Акция действует для клиентов, имеющих расчетный счет в банке «Открытие», включая тех, у кого уже установлены автоматизированные депозитные машины. Единственное ограничение – установка максимум трех АДМ для одного юридического лица или индивидуального предпринимателя.
В отличие от привычной услуги инкассации, онлайн-инкассация в АДМ позволяет компании работать в круглосуточном режиме с наличной торговой и агентской выручкой без выхода из торговой точки или офиса продаж, зачислять средства на расчетный счет или специальный банковский счет в режиме онлайн, на 100% исключить риск хранения наличных в кассе компании в ночное время и праздничные дни. По заказу корпоративных клиентов банк «под ключ» организует закупку, установку и подключение автоматизированной депозитной машины, направляя по SMS персональные коды для внесения наличных.
Использование АДМ сокращает трудозатраты сотрудников компаний на сортировку и упаковку наличных в сумки, а также исключает оформление бумажных сопроводительных документов: они просто не требуются. Средняя экономия времени персонала составляет до 30 минут ежедневно. Еще одно преимущество – проверка купюр на подлинность в момент их приема от покупателей, так как за счет технологий распознавания автоматизированная депозитная машина обладает максимальной точностью.
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