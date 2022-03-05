Рабочий питомника под Волгоградом тайно распродавал ёлки и ели

Расследования 05.03.2022 10:32
05.03.2022 10:32
В краже елок и елей из питомника в Среднеахтубинском районе подозревается 34-летний разнорабочий. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, с заявлением в полицию о пропаже 3 ёлок и 26 выращиваемых елей обратился 46-летний агроном.
Полицейские установили, что к этому причастен сотрудник питомника. Разнорабочий, проживающий в Краснослободске, сознался в краже. Он пояснил, что продал похищенное через сайт бесплатных объявлений. Покупатели установлены. Незаконно проданные хвойные растения у них изъяты и возвращены собственнику. Сумма ущерба устанавливается.
Разнорабочему за кражу грозит до 2 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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