Каждая третья покупка клиентов ВТБ совершается по картам «Мир»

Экономика 05.03.2022 09:01 Новости компаний
05.03.2022 09:01 Новости компаний
Спрос на карты «Мир» среди клиентов ВТБ существенно вырос за последнюю неделю. Сегодня на них приходится уже треть транзакций по картам банка и свыше четверти оборота, а спрос на выпуск цифрового «Мира» за неделю увеличился в 5 раз.
Всего за неделю доля транзакций по национальным платежным картам в общем обороте розничных клиентов ВТБ увеличилась с 22% до 27%. Количество операций по ним сегодня составляет 34% от общего объема против 26% неделей ранее.
За последнюю неделю клиенты ВТБ открыли на 15% больше карт «Мир», чем неделей ранее. Повышенный спрос наблюдается на цифровые карты: за неделю пользователи ВТБ Онлайн оформили в пять раз больше таких карт, чем за предыдущую неделю. Всего с момента начала эмиссии ВТБ выпустил для клиентов 11,8 млн национальных платежных карт.
При этом на территории России работают банковские карты ВТБ всех платежных систем – Visa, Mastercard и «Мир». Все операции внутри страны обрабатываются Национальной системой платежных карт, поэтому клиенты могут продолжать совершать привычные операции в любых торговых точках.
Сеть ВТБ работает без ограничений. Сотрудники ВТБ работают в интересах клиентов в режиме 24/7, банк выводит в работу свои дополнительные офисы в выходные.
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