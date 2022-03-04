Цены на гречку взлетели в волгоградских магазинах «Магнит»

В частности, ежедневно в регионе будет проводиться мониторинг цен на продукцию и услуги. В соответствии с полномочиями представители перечисленных структур дадут правовую оценку юридическим, физическим, должностным лицам, допустившим необоснованное повышение цен.
Экономика 04.03.2022 21:58
04.03.2022 21:58
Гречневая крупа подорожала в супермаркетах торговой сети «Магнит» до 150-170 рублей за 900-граммовую пачку. Почти в два раза выросли в «Магните» цены и на рис – теперь 900 грамм этой крупы стоит 130-140 рублей, сообщает ИА «Высота 102».
В то же время стоимость пачки гречки тем же весом того же бренда в магазинах сети «Покупочка» стоит 90 рублей. Вместе с тем сегодня представитель этой торговой сети Анна Джимбеева заявила, что магазины продолжают удерживать социально значимую наценку не более 5% на товары первой необходимости.
Напомним, накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о ежедневном мониторинге цен на продукты, лекарства и услуги. В ходе совещания с силовиками он обратил внимание на необоснованный и резкий рост цен на отдельные виды продуктов питания, сельхозпродукции, товаров народного потребления, лекарств, стройматериалов, услуги населению. По итогам координационного совещания были приняты решения и даны поручения органам власти, контрольно-надзорным органам, региональным управлениям ФАС и ФНС, правоохранительным структурам.
Реклама
Минфин США ввел санкции против волгоградского завода «Титан-Баррикады»04.03.2022 20:37
Экономика 04.03.2022 20:37
«Запасов как минимум на месяц»: журналистам показали склады волгоградских супермаркетов04.03.2022 19:40
Экономика 04.03.2022 19:40
ВТБ: Санкции никак не коснутся вкладчиков российских банков04.03.2022 17:49
Экономика 04.03.2022 17:49
Активность пользователей ВТБ Онлайн выросла на треть04.03.2022 17:42
Экономика 04.03.2022 17:42
Режим работы Сбербанка 5 - 9 марта04.03.2022 17:39
Экономика 04.03.2022 17:39
Губернатор Бочаров поддержал решение президента по спасению жителей Донбасса04.03.2022 14:46
Экономика 04.03.2022 14:46
ВТБ с начала недели привлек на вклады и накопительные счета 1,2 трлн рублей04.03.2022 11:12
Экономика 04.03.2022 11:12
ВТБ в 1,5 раза увеличил число сотрудников контакт-центра04.03.2022 10:44
Экономика 04.03.2022 10:44
Банк «Открытие» повысил ставки по депозитам для предпринимателей до 18,01% годовых03.03.2022 18:29
Экономика 03.03.2022 18:29
Группа ВТБ: доход от новых ставок по депозитам покроет платёж по ипотеке03.03.2022 14:00
Экономика 03.03.2022 14:00
Сбер от лица ФНС будет выдавать сертификаты электронной подписи на всей территории России03.03.2022 12:36
Экономика 03.03.2022 12:36
Клиенты ВТБ разместили на вкладах и накопительных счетах 900 млрд рублей03.03.2022 11:12
Экономика 03.03.2022 11:12
Банк «Открытие» запустил новый накопительный счет с повышенной ставкой03.03.2022 10:46
Экономика 03.03.2022 10:46
ВТБ повышает ставки по всей линейке депозитов для предпринимателей03.03.2022 10:03
Экономика 03.03.2022 10:03
За два дня клиенты Сбербанка разместили во вкладах более 1 трлн рублей03.03.2022 09:34
Экономика 03.03.2022 09:34
Реклама