Экономика

Цены на гречку взлетели в волгоградских магазинах «Магнит»

Экономика 04.03.2022 21:58
04.03.2022 21:58


Гречневая крупа подорожала в супермаркетах торговой сети «Магнит» до 150-170 рублей за 900-граммовую пачку. Почти в два раза выросли в «Магните» цены и на рис – теперь 900 грамм этой крупы стоит 130-140 рублей, сообщает ИА «Высота 102».

В то же время стоимость пачки гречки тем же весом того же бренда в магазинах сети «Покупочка» стоит 90 рублей. Вместе с тем сегодня представитель этой торговой сети Анна Джимбеева заявила, что магазины продолжают удерживать социально значимую наценку не более 5% на товары первой необходимости.

Напомним, накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о ежедневном мониторинге цен на продукты, лекарства и услуги. В ходе совещания с силовиками он обратил внимание на необоснованный и резкий рост цен на отдельные виды продуктов питания, сельхозпродукции, товаров народного потребления, лекарств, стройматериалов, услуги населению. По итогам координационного совещания были приняты решения и даны поручения органам власти, контрольно-надзорным органам, региональным управлениям ФАС и ФНС, правоохранительным структурам.

В частности, ежедневно в регионе будет проводиться мониторинг цен на продукцию и услуги. В соответствии с полномочиями представители перечисленных структур дадут правовую оценку юридическим, физическим, должностным лицам, допустившим необоснованное повышение цен.

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