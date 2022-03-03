Губернатор объявил о ежедневном мониторинге цен в Волгограде и области

Вечером 3 марта губернатор Волгоградской области встретился с руководителями силовых и надзорных органов. Как сообщает информагентство «Высота 102», по итогам общения главой региона поставлена задача ежедневного мониторинга цен на продукцию и услуги.

В координационном совещании участвовали главный прокурор региона Денис Костенко, начальник УФСБ по Волгоградской области Александр Ларин, и.о. начальника регионального ГУ МВД России Сергей Богачук, глава СУ СК России по Волгоградской области Василий Семенов, а также начальник управления Росгвардии Юрий Тупиков.

— В ходе совещания глава региона Андрей Бочаров обратил внимание на необоснованный и резкий рост цен на отдельные виды продуктов питания, сельхозпродукции, товаров народного потребления, лекарственных средств, стройматериалов, услуг населению, — передает пресс-служба областной администрации. — По итогам работы координационного совещания приняты решения и даны поручения органам власти, органам местного самоуправления, контрольно-надзорным органам, региональным управлениям ФАС и ФНС, правоохранительным структурам.

В частности, уточняют в обладмине, каждый день в регионе будет проводиться мониторинг цен на продукцию и услуги. В соответствии с полномочиями представители перечисленных структур будут давать правовую оценку юридическим, физическим, должностным лицам, допустившим необоснованное повышение цен.