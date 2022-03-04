«Запасов как минимум на месяц»: журналистам показали склады волгоградских супермаркетов



Огромные паллеты с товаром, перемотанные пленкой, занимают складские ряды от пола до потолка на площади 27 тысяч квадратных метров. Мука, сахар, крупы, вода, картошка, капуста, лук, морковь, колбасы, сосиски, охлажденное мясо и множество других наименований товаров – запасы в распределительном центре в Ерзовке поистине впечатляющие. Журналистов сюда привели неслучайно, пригласив составить компанию представителям волгоградского облпромторга и местного штаба ОНФ. Они с начала этой недели ежедневно контролируют объемы товаров первой необходимости в распределительных центрах и колебания цен на них.



– Такого, как в начале пандемии, чтобы все прибежали за гречкой и туалетной бумагой, ажиотажного спроса не было, – рассказала заместитель начальника дирекции закупки по направлению фреш и внешне-экономической деятельности Анна Джимбеева. – Было небольшое увеличение по сахару и по растительному маслу, из-за этого мы увеличили выкладку, чтобы люди видели – товар есть.



По словам Анны Джимбеевой, пока не было никаких тревожных сигналов от местных товаропроизводителей, доля продукции которых в ассортименте магазинов «Покупочка» составляет не менее 60%. В связи с этим в торговой сети пока не видят никаких предпосылок к уменьшению объема предложения на товары первой необходимости.

– Мы увеличили страховые запасы как в магазинах, так и на складе, и поддерживаем стабильный запас на складе примерно на 30 дней. Все стабильно, производители продолжают отгружать нам свою продукцию строго по графику, мы им за это очень благодарны, – отметила Джимбеева. – Есть риск, что какие-то импортные фрукты и овощи, например, цитрусовые, которые поставляются из очень дальнего зарубежья, возможно, начнут появляться с небольшими перебоями. Но это ни в коем случае не касается стандартных, привычных нам продуктов.



Вместе с тем в «Покупочках» продолжают удерживать социально значимую наценку не более 5% на товары первой необходимости, чтобы сберечь кошелек нашего покупателя и избежать необоснованного ажиотажа в магазинах, подчеркнула Анна Джимбеева. Контролируют цены и объемы товарных запасов чиновники и общественники – для них это не впервой. Аналогичная работа проводилась и в начале пандемии, в период самоизоляции. Теперь, когда санкции наносят российской экономике серьезные удары, эта деятельность возобновилась.

– На текущий момент ситуация на рынке продовольствия стабильная, функционирует в Волгоградской области штаб по обеспечению устойчивой работы предприятий потребительского рынка, – прокомментировала Виолетта Калмыкова. – Мы видим, что товарных запасов достаточно для удовлетворения спроса наших жителей. По отдельным товарным позициям, в зависимости от сроков хранения, он [запас] превышает несколько месяцев. Восполнение запасов осуществляет своевременно. Мы видим в краткосрочной и среднесрочной перспективе устойчивость сферы продовольствия. Пока делать пессимистичные прогнозы преждевременно.



Член штаба ОНФ в Волгоградской области Андрей Удахин, в свою очередь, отметил, что на сегодняшний момент никаких опасений нет. Активисты ОНФ присоединились к мониторингу цен и запасов три дня назад, увидев «некий неопределенный ажиотаж».