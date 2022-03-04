Экономика

«Запасов как минимум на месяц»: журналистам показали склады волгоградских супермаркетов

Экономика 04.03.2022 19:40
04.03.2022 19:40


Огромные паллеты с товаром, перемотанные пленкой, занимают складские ряды от пола до потолка на площади 27 тысяч квадратных метров. Мука, сахар, крупы, вода, картошка, капуста, лук, морковь, колбасы, сосиски, охлажденное мясо и множество других наименований товаров – запасы в распределительном центре в Ерзовке поистине впечатляющие. Журналистов сюда привели неслучайно, пригласив составить компанию представителям волгоградского облпромторга и местного штаба ОНФ. Они с начала этой недели ежедневно контролируют объемы товаров первой необходимости в распределительных центрах и колебания цен на них.


– Такого, как в начале пандемии, чтобы все прибежали за гречкой и туалетной бумагой, ажиотажного спроса не было, – рассказала заместитель начальника дирекции закупки по направлению фреш и внешне-экономической деятельности Анна Джимбеева. – Было небольшое увеличение по сахару и по растительному маслу, из-за этого мы увеличили выкладку, чтобы люди видели – товар есть.


По словам Анны Джимбеевой, пока не было никаких тревожных сигналов от местных товаропроизводителей, доля продукции которых в ассортименте магазинов «Покупочка» составляет не менее 60%. В связи с этим в торговой сети пока не видят никаких предпосылок к уменьшению объема предложения на товары первой необходимости.

– Мы увеличили страховые запасы как в магазинах, так и на складе, и поддерживаем стабильный запас на складе примерно на 30 дней. Все стабильно, производители продолжают отгружать нам свою продукцию строго по графику, мы им за это очень благодарны, – отметила Джимбеева. – Есть риск, что какие-то импортные фрукты и овощи, например, цитрусовые, которые поставляются из очень дальнего зарубежья, возможно, начнут появляться с небольшими перебоями. Но это ни в коем случае не касается стандартных, привычных нам продуктов.


Вместе с тем в «Покупочках» продолжают удерживать социально значимую наценку не более 5% на товары первой необходимости, чтобы сберечь кошелек нашего покупателя и избежать необоснованного ажиотажа в магазинах, подчеркнула Анна Джимбеева. Контролируют цены и объемы товарных запасов чиновники и общественники – для них это не впервой. Аналогичная работа проводилась и в начале пандемии, в период самоизоляции. Теперь, когда санкции наносят российской экономике серьезные удары, эта деятельность возобновилась.

– На текущий момент ситуация на рынке продовольствия стабильная, функционирует в Волгоградской области штаб по обеспечению устойчивой работы предприятий потребительского рынка, – прокомментировала Виолетта Калмыкова. – Мы видим, что товарных запасов достаточно для удовлетворения спроса наших жителей. По отдельным товарным позициям, в зависимости от сроков хранения, он [запас] превышает несколько месяцев. Восполнение запасов осуществляет своевременно. Мы видим в краткосрочной и среднесрочной перспективе устойчивость сферы продовольствия. Пока делать пессимистичные прогнозы преждевременно.


Член штаба ОНФ в Волгоградской области Андрей Удахин, в свою очередь, отметил, что на сегодняшний момент никаких опасений нет. Активисты ОНФ присоединились к мониторингу цен и запасов три дня назад, увидев «некий неопределенный ажиотаж».

– Непосредственно в магазинах наши волонтеры работают, мониторинг происходит ежедневно, мы собираем информацию и передаем ее органам власти. Пока на товары первой необходимости какого-либо [ценового] скачка мы не наблюдаем, – резюмировал Удахин.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экономика
04.03.2022 21:58
Экономика 04.03.2022 21:58

0
Далее
Экономика
04.03.2022 20:37
Экономика 04.03.2022 20:37

0
Далее
Экономика
04.03.2022 17:49
Экономика 04.03.2022 17:49

0
Далее
Экономика
04.03.2022 17:42
Экономика 04.03.2022 17:42

0
Далее
Экономика
04.03.2022 17:39
Экономика 04.03.2022 17:39

0
Далее
Экономика
04.03.2022 14:46
Экономика 04.03.2022 14:46

0
Далее
Экономика
04.03.2022 11:12
Экономика 04.03.2022 11:12

0
Далее
Экономика
04.03.2022 10:44
Экономика 04.03.2022 10:44

0
Далее
Экономика
03.03.2022 18:29
Экономика 03.03.2022 18:29

0
Далее
Экономика
03.03.2022 14:00
Экономика 03.03.2022 14:00

0
Далее
Экономика
03.03.2022 12:36
Экономика 03.03.2022 12:36

0
Далее
Экономика
03.03.2022 11:12
Экономика 03.03.2022 11:12

0
Далее
Экономика
03.03.2022 10:46
Экономика 03.03.2022 10:46

0
Далее
Экономика
03.03.2022 10:03
Экономика 03.03.2022 10:03

0
Далее
Экономика
03.03.2022 09:34
Экономика 03.03.2022 09:34

0
Далее

Лента новостей

22:24
На Волгоградскую область надвигается снежная буряСмотреть фотографии
21:58
Цены на гречку взлетели в волгоградских магазинах «Магнит»Смотреть фотографии
21:19
Буква Z засияла на стадионе «Волгоград Арена»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:08
Природоохранные ведомства в Волгограде застукали за грязным делом водителя грузовикаСмотреть фотографии
20:37
Минфин США ввел санкции против волгоградского завода «Титан-Баррикады»Смотреть фотографии
19:40
«Запасов как минимум на месяц»: журналистам показали склады волгоградских супермаркетовСмотреть фотографии
19:13
В МФЦ Волгоградской области отменяют предварительную записьСмотреть фотографии
18:53
Кафе, спортзалы и кинотеатры Волгограда 6 марта вернутся в доковидный режимСмотреть фотографии
18:30
Андрей Бочаров отменил QR-коды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:16
ИА «Высота 102» отключает комментарии к материаламСмотреть фотографии
17:49
ВТБ: Санкции никак не коснутся вкладчиков российских банковСмотреть фотографии
17:46
Акция для тех, кому не стыдно быть русским, прошла под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:15
Миссия – все успеть: волгоградки в начале марта получат особенные квитанцииСмотреть фотографии
16:59
Андрей Бочаров поговорил с предпринимателями о «жилке» и «чуйке»Смотреть фотографии
16:19
В Волгограде выясняют личность утопленницы, найденной возле «Гасителя»Смотреть фотографии
15:54
На территории «Красного Октября» в Волгограде обнаружили бомбуСмотреть фотографии
15:23
Без конкуренции и по максимальной цене: мэрия Михайловки приобрела желаемую квартиру за 4 миллионаСмотреть фотографии
14:46
Губернатор Бочаров поддержал решение президента по спасению жителей ДонбассаСмотреть фотографии
14:44
Водитель такси устроил серию ДТП под Волгоградом: пострадал ребенокСмотреть фотографии
14:44
На улице Ангарской в Волгограде измерили ямыСмотреть фотографии
14:42
В Волгоградской области перед 8 марта изменили расписание пригородных поездовСмотреть фотографии
13:16
В Волгоградстате не зафиксировали взрывного роста цен на едуСмотреть фотографии
13:03
Авиакомпания S7 отменит рейсы из Волгограда в Ереван и БакуСмотреть фотографии
13:00
Суд в Волгограде отправил в СИЗО еще одну криминальную блондинкуСмотреть фотографии
12:31
Два вагона сошли с рельсов в Волжском из-за гнилых шпалСмотреть фотографии
12:23
Кривая заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области возобновила свой ростСмотреть фотографии
12:18
В Волжском задержан виновник ночного пожара в пятиэтажкеСмотреть фотографии
12:18
«Люди перейдут к осознанному потреблению»: общественник о том, что ждет Волгоград и всю РоссиюСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде спрос на психологов вырос за год в два разаСмотреть фотографии
11:22
В Волгоградской области изъяли 9,5 тысячи пачек «серых» сигаретСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 