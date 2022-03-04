Экономика 04.03.2022 20:37
04.03.2022 20:37
Управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов Америки внесло в «черный список» оборонный завод «Титан-Баррикады» в Волгограде. Обновленный санкционный перечень опубликован на сайте американского ведомства 3 марта, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.
Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"» является производителем вооружений полного цикла. Завод также является дочерним предприятием госкорпорации «Роскосмос» и АО «Корпорация МИТ».
Как именно санкции повлияют на работу волгоградского оборонного предприятия, неизвестно.
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