Экономика

Минфин США ввел санкции против волгоградского завода «Титан-Баррикады»

Экономика 04.03.2022 20:37
04.03.2022 20:37


Управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов Америки внесло в «черный список» оборонный завод «Титан-Баррикады» в Волгограде. Обновленный санкционный перечень опубликован на сайте американского ведомства 3 марта, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.
Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"» является производителем вооружений полного цикла. Завод также является дочерним предприятием госкорпорации «Роскосмос» и АО «Корпорация МИТ».
Как именно санкции повлияют на работу волгоградского оборонного предприятия, неизвестно.

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