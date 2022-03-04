Режим работы Сбербанка 5 - 9 марта

Экономика 04.03.2022 17:39 Новости компаний
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04.03.2022 17:39 Новости компаний
Сбербанк поздравляет клиентов с наступающим праздником — Международным женским днём — и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 5 по 9 марта 2022 года.
5 марта (суббота) — большинство офисов в Волгоградском отделении Сбербанка будут работать по графику понедельника.
6 марта (воскресенье) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.
7 марта (понедельник) — большинство офисов будут работать по графику понедельника, с открытием на 30 минут раньше и сокращённому на 60 минут.
8 марта (вторник) — нерабочий праздничный день.
С 6 марта по 8 марта обслуживание юридических лиц в офисах банка не проводится.
9 марта (среда) — стандартный рабочий день, однако большинство офисов откроются на 30 минут раньше. Офисы по обслуживанию юр лиц будут работать по режиму работы офиса.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.
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