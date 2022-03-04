Общество

ИА «Высота 102» отключает комментарии к материалам

Общество 04.03.2022 18:16
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04.03.2022 18:16


Уважаемые читатели информационного агентства «Высота 102»! 

Наша редакция сегодня впервые за свою 15-летнюю историю приняла решение отключить комментарии под публикациями на сайте. 

Это непростое решение, к которому мы вынужденно пришли из-за резко возросшего уровня агрессии в обсуждениях. Анализ показал, что сегодня недостаточно отключить обсуждения под отдельными публикациями, поэтому мы отказываемся от комментариев под всеми материалами. 

Прибегая сегодня к столь непопулярным и вынужденным мерам, мы, в том числе, действуем в  целях информационной безопасности,  желая избежать блокировок и сохранить работу сайта на прежнем уровне. 

Мы искренне надеемся на то, что эта временная мера вскоре будет отменена. Продолжить общение между собой и с нами вы можете под комментариями в нашем телеграм-канале –  https://t.me/infoV102ru

Комментарии будут отключены в 20.00 4 марта. 

 

 С уважением к вам, 
главный редактор ИА «Высота 102»  Евгения Соколова. 
П.С.: Присылайте письма на  почту glavred@v102.ru. 
Ваши замечания и комментарии не останутся без ответа. 


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