ИА «Высота 102» отключает комментарии к материалам





Уважаемые читатели информационного агентства «Высота 102»!

Наша редакция сегодня впервые за свою 15-летнюю историю приняла решение отключить комментарии под публикациями на сайте.

Это непростое решение, к которому мы вынужденно пришли из-за резко возросшего уровня агрессии в обсуждениях. Анализ показал, что сегодня недостаточно отключить обсуждения под отдельными публикациями, поэтому мы отказываемся от комментариев под всеми материалами.

Прибегая сегодня к столь непопулярным и вынужденным мерам, мы, в том числе, действуем в целях информационной безопасности, желая избежать блокировок и сохранить работу сайта на прежнем уровне.

Мы искренне надеемся на то, что эта временная мера вскоре будет отменена. Продолжить общение между собой и с нами вы можете под комментариями в нашем телеграм-канале – https://t.me/infoV102ru.

Комментарии будут отключены в 20.00 4 марта.

С уважением к вам,

главный редактор ИА «Высота 102» Евгения Соколова.

П.С.: Присылайте письма на почту glavred@v102.ru.

Ваши замечания и комментарии не останутся без ответа.







