ИА «Высота 102» отключает комментарии к материалам

Уважаемые читатели информационного агентства «Высота 102»!
Наша редакция сегодня впервые за свою 15-летнюю историю приняла решение отключить комментарии под публикациями на сайте.
Это непростое решение, к которому мы вынужденно пришли из-за резко возросшего уровня агрессии в обсуждениях. Анализ показал, что сегодня недостаточно отключить обсуждения под отдельными публикациями, поэтому мы отказываемся от комментариев под всеми материалами.
Прибегая сегодня к столь непопулярным и вынужденным мерам, мы, в том числе, действуем в целях информационной безопасности, желая избежать блокировок и сохранить работу сайта на прежнем уровне.
Мы искренне надеемся на то, что эта временная мера вскоре будет отменена. Продолжить общение между собой и с нами вы можете под комментариями в нашем телеграм-канале – https://t.me/infoV102ru.
Комментарии будут отключены в 20.00 4 марта.