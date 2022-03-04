В Волгоградской области изъяли 9,5 тысячи пачек «серых» сигарет









Крупную партию табачной продукции без акцизных марок изъяли сотрудники полиции в городе Камышине Волгоградской области, сообщили в региональном главке МВД.

Установлено, что хозяином нелегальной продукции является 61-летний житель Камышина. Он приобрел ее в соседнем регионе и реализовывал мелкими партиями в торговых точках Камышина. Всего изъято 9,5 тысячи пачек сигарет общей стоимостью более 1 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время полицейским известны две торговые точки, в которых мужчина реализовывал эту продукцию. Остальные места сбыта устанавливаются.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области