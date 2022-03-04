ВТБ с начала недели привлек на вклады и накопительные счета 1,2 трлн рублей

Экономика 04.03.2022 11:12 Новости компаний
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04.03.2022 11:12 Новости компаний
ВТБ с 28 февраля, после повышения ставок по вкладам и накопительным счетам, привлек в классические сберегательные продукты 1,2 трлн рублей. Вклады и накопительные счета открыл почти 1 млн клиентов.
ВТБ на этой неделе повысил процентные ставки по рублевым и валютным сберегательным инструментам. Сейчас ставка по полугодовому рублевому вкладу достигает 21%, а доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на 3 месяца составляет 8% годовых, в евро — 7% годовых. Кроме того, до 21% повысилась базовая ставка по накопительному счету «Сейф».
Это привело к рекордному спросу на классические сберегательные продукты: всего с начала недели клиенты ВТБ открыли почти 1 млн новых вкладов и накопительных счетов, из них 300 тыс. – за 3 марта. Каждый час в точках продаж и в ВТБ Онлайн на этой неделе открывается более 10 000 сберегательных продуктов, а за день размещается более 300 млрд рублей. Это говорит о заинтересованности населения в размещении сбережений и доверии к банку.
ВТБ работает в усиленном режиме для решения всех вопросов своих клиентов в режиме 24/7. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.
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