В Волжском осужденный умер в больнице после конфликта в колонии

Происшествия 04.03.2022 10:53
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04.03.2022 10:53
В городской больнице №3 города Волжского скончался 52-летний осужденный, который отбывал наказание в ИК-12 за мошенничество. Как стало известно ИА «Высота 102», пострадавшего доставили в больницу еще 1 марта с промзоны колонии в тяжелом состоянии. Судя по характеру травм, мужчину сильно избили.
— Проводится проверка по факту смерти осужденного. Материалы направлены в следственные органы, — сообщили информагентству в УФСИН России по региону.
По информации «Высоты 102», тяжелые травмы мужчина получил в ходе конфликта с 20-летним осужденным, отбывающим в ИК-12 наказание за насильственные действия сексуального характера. По предварительным данным, он сознался в содеянном.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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