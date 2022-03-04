В Волжском осужденный умер в больнице после конфликта в колонии









В городской больнице №3 города Волжского скончался 52-летний осужденный, который отбывал наказание в ИК-12 за мошенничество. Как стало известно ИА «Высота 102», пострадавшего доставили в больницу еще 1 марта с промзоны колонии в тяжелом состоянии. Судя по характеру травм, мужчину сильно избили.

— Проводится проверка по факту смерти осужденного. Материалы направлены в следственные органы, — сообщили информагентству в УФСИН России по региону.

По информации «Высоты 102», тяжелые травмы мужчина получил в ходе конфликта с 20-летним осужденным, отбывающим в ИК-12 наказание за насильственные действия сексуального характера. По предварительным данным, он сознался в содеянном.





Фото из архива ИА «Высота 102»