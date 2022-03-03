Федеральные новости 03.03.2022 20:05
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03.03.2022 20:05
В Госдуму РФ внесен законопроект об отправке на военную службу в ДНР и ЛНР граждан, привлеченных к ответственности за участие в акциях против использования российских вооруженных сил за рубежом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, авторами которого являются Ярослав Нилов и Андрей Луговой, такую поправку предлагается внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». К пояснительной записке к законопроекту сказано, что жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались «издевательствам и геноциду» со стороны украинского правительства. При этом некоторые не согласны с военной операцией, которую начала Россия в ДНР и ЛНР. Такие граждане, как утверждают авторы инициативы, добиваются прекращения военной операции, «распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции» и «пытаются всячески дискредитировать» российские Вооруженные силы и руководство страны. По замыслу авторов законопроекта, участники этих акций должны «должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных республик». Дата рассмотрения законопроекта пока неизвестна.Фото сайта Госдумы РФ.
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