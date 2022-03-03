Экономика 03.03.2022 12:36 Новости компаний
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03.03.2022 12:36 Новости компаний
С 1 марта 2022 года Сбер начал выдачу сертификатов электронной подписи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в том числе не являющимся клиентами Сбера.
Порядок получения электронной подписи указан на сайте банка. Также на сайте размещён актуальный список подразделений банка, оказывающих подобную услугу. Этот список постоянно расширяется.
Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:
«Сбербанк определён доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России и осуществляет выдачу электронной подписи от лица ФНС России индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, независимо от того, являются ли они клиентами Сбера или нет. Такая подпись подойдёт для любых сервисов и порталов, где можно воспользоваться квалифицированной электронной подписью».
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