Экономика

Сбер от лица ФНС будет выдавать сертификаты электронной подписи на всей территории России

Экономика 03.03.2022 12:36 Новости компаний
0
03.03.2022 12:36 Новости компаний


С 1 марта 2022 года Сбер начал выдачу сертификатов электронной подписи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в том числе не являющимся клиентами Сбера.
Порядок получения электронной подписи указан на сайте банка. Также на сайте размещён актуальный список подразделений банка, оказывающих подобную услугу. Этот список постоянно расширяется.
Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:
«Сбербанк определён доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России и осуществляет выдачу электронной подписи от лица ФНС России индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, независимо от того, являются ли они клиентами Сбера или нет. Такая подпись подойдёт для любых сервисов и порталов, где можно воспользоваться квалифицированной электронной подписью».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экономика
03.03.2022 14:00
Экономика 03.03.2022 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.03.2022 11:12
Экономика 03.03.2022 11:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.03.2022 10:46
Экономика 03.03.2022 10:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.03.2022 10:03
Экономика 03.03.2022 10:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.03.2022 09:34
Экономика 03.03.2022 09:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.03.2022 09:08
Экономика 03.03.2022 09:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.03.2022 08:47
Экономика 03.03.2022 08:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.03.2022 17:00
Экономика 02.03.2022 17:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2022 13:01
Экономика 02.03.2022 13:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2022 12:14
Экономика 02.03.2022 12:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.03.2022 11:18
Экономика 02.03.2022 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2022 09:43
Экономика 02.03.2022 09:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2022 09:40
Экономика 02.03.2022 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2022 16:46
Экономика 01.03.2022 16:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2022 15:42
Экономика 01.03.2022 15:42
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:11
«Била за то, что плакал»: 21-летняя детоубйица получила срок в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:58
Регион направит в федеральный центр предложения по поддержке стройотраслиСмотреть фотографии
15:36
Антивоенного пикетчика в Волгограде на 7 дней отправили в спецприемникСмотреть фотографии
15:29
36-летняя волгоградка с инфекцией умерла от ковидаСмотреть фотографии
15:10
Попавшего под поезд подростка перевели из Палласовской ЦРБ в ВолгоградСмотреть фотографии
15:00
Волгоградский обладмин остался без новых седановСмотреть фотографии
14:48
В Волжском сотрудники ГИБДД потушили загоревшуюся около АЗС машинуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
Бочаров поручил продолжить возведение жилья и капремонт в регионеСмотреть фотографии
14:06
Адвокат Анны Мелконян просит суд Волгограда ее оправдатьСмотреть фотографии
13:48
«Волна» идёт в глубинку: автобусы в Волгоградской области переводят на безналСмотреть фотографии
13:42
Международную компанию оштрафовали в Волгограде за повышение цен на доставку грузаСмотреть фотографии
13:06
Волгоградец выстрелил в голову знакомого, но промахнулсяСмотреть фотографии
13:00
Письма с угрозами в Волгограде получили школы, больницы и детсадыСмотреть фотографии
12:50
Волгоградцу грозит до 15 лет за убийство бывшей жены в ваннойСмотреть фотографии
12:29
Директора Дома культуры в Волгоградской области осудили за крышуСмотреть фотографии
12:23
Радиостанция «Эхо Москвы-Волгоград» прекратила вещаниеСмотреть фотографии
12:22
В центре Волгограда из-за угроз силовики проверяют облбольницуСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде кипяток из всех кранов течет четвертую неделю в девятиэтажкеСмотреть фотографии
11:52
«Буквально вчера договорились»: в Волгограде построят еще одну школу – в поселке ГЭССмотреть фотографии
11:38
Коронавирус за сутки унес жизни 18 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:36
«Поднимают цены под шумок»: волгоградцы просят УФАС остановить безумное подорожание товаровСмотреть фотографии
11:00
Митрополит Феодор призвал волгоградскую паству молиться о миреСмотреть фотографии
10:13
Жительница Волгограда за 12 дней лишилась миллионов, поверив аферисткеСмотреть фотографии
10:10
«В чем разница?»: на месте снесенного магазина на юге Волгограда строят идентичный киоскСмотреть фотографии
09:52
Минобороны РФ объяснило значение букв Z и V на военной техникеСмотреть фотографии
09:43
Тело таксиста нашли в гараже в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
09:24
В Facebook и Instagram начались сбои в работе на русском языкеСмотреть фотографии
09:08
Банк «Центр-инвест» предлагает участникам внешнеэкономической деятельности воспользоваться спецпредложением по оперативному и эффективному обслуживаниюСмотреть фотографии
08:52
Волноваться ли родителям, если ребенок плохо говорит?Смотреть фотографии
08:47
В Волгоградской области бензин за неделю подорожал на копейкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 