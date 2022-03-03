



С 1 марта 2022 года Сбер начал выдачу сертификатов электронной подписи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в том числе не являющимся клиентами Сбера.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:

«Сбербанк определён доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России и осуществляет выдачу электронной подписи от лица ФНС России индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, независимо от того, являются ли они клиентами Сбера или нет. Такая подпись подойдёт для любых сервисов и порталов, где можно воспользоваться квалифицированной электронной подписью».



