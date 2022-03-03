Экономика

Банк «Открытие» запустил новый накопительный счет с повышенной ставкой

Экономика 03.03.2022 10:46 Новости компаний
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03.03.2022 10:46 Новости компаний


Банк «Открытие» предлагает новый рублевый накопительный счет «Копилка» со ставкой 20% годовых для всех категорий клиентов.
Проценты по новому накопительному счету начисляются ежедневно. Такой порядок начисления особенно актуален в условиях повышенной волатильности рынка и позволит клиентам оперативно принимать решение о пополнении счета или снятии с него денежных средств. Выплата процентов на «Копилку» будет производиться ежемесячно. 
Минимальный остаток, а также суммы пополнений и снятий по счету не ограничены.
Накопительный счет «Копилка» можно открыть как в офисах банка, так и удаленно — в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия».  
Более подробно ознакомиться с условиями по новому накопительному счету можно в отделениях или при обращении в контакт-центр банк

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