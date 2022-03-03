Минобороны РФ объяснило значение букв Z и V на военной технике

Федеральные новости 03.03.2022 09:52
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03.03.2022 09:52
Министерство обороны России опубликовало пост в Instagram в поддержку специальной военной операции на Украине, объяснив значение латинских букв Z и V, нанесенных на российскую военную технику. Публикация состоит из трех коллажей со снимками боевых действий и надписями: «Z За победу», «Сила V правде» и «V Задача будет выполнена».
Официальных заявлений Минобороны РФ не делало, однако пост хотя бы отчасти пролил свет на появившиеся на военных машинах надписи. Ранее загадочные буквенные обозначения вызвали массу обсуждений среди пользователей в Сети. При этом администраторы ряда Telegram-каналов успели внести изменения в свои названия, «встроив» в них буквы Z и V.
За пределами онлайн-пространства эти обозначения тоже нашли применение среди гражданского населения: некоторые волгоградские водители нанесли их на стекла своих автомобилей. Более того, во вторник, 1 марта, волгоградская молодежь и представители МГЕР провели на Мамаевом кургане акцию в поддержку решения президента о спецоперации и выстроились с фонариками в руках, образовав фразу «Zа наших!».
Иллюстрация: Министерство обороны РФ / Instagram.
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