Общество 01.03.2022 21:09
0
01.03.2022 21:09
На акцию в поддержку жителей ЛДНР и решения президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации на Украине вышли сегодня вечером активисты «Молодой Гвардии Единой России» на Мамаевом кургане в Волгограде. К ним присоединились волонтеры и неравнодушные молодые волгоградцы, выступающие за мир на Донбассе. Вместе молодые люди выстроились возле Озера слез на Мамаевом кургане, образовав фразу «Zа наших!», сообщает корреспондент ИА «Высота 102».
– Сейчас как никогда мы должны объединиться и быть вместе, – прокомментировал руководитель аппарата МГЕР в Волгоградской области Никита Слузов. – Я лично принимаю участие [в акции], потому что я на стороне решения президента [о военной спецоперации], я лично побывал на границе ДНР, когда всё это начиналось, помогал в пунктах временного размещения. Мы помогали эвакуированным людям, помогали в организации перевозки гуманитарной помощи, мы все это видели и готовы помогать. Я всецело на стороне этого решения.
Слузов также отметил, что для помимо информационной помощи жителям ЛДНР, в том числе эвакуированным в Волгоградскую область, «Молодая гвардия» открыла региональный волонтерский центр для сбора гуманитарной помощи беженцам.
– Лично для меня жители Донбасса – это наши соотечественники, это наши люди, и мы не можем их бросить, – подчеркнул замруководителя Волгоградского регионального штаба МГЕР Николай Усов. – Поэтому нужна поддержка, в том числе информационная, чтобы весь мир мог увидеть, что необходимо восстановить мир на Донбассе. Восемь лет жители [ЛДНР] погибали под снарядами, среди жертв больше 100 детей, и мы хотим, чтобы там восстановили мир.
Напомним, ранним утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию для защиты жителей Донбасса от геноцида, демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин принял соответствующее решение в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
Фото: ИА «Высота 102».
Реклама
Бочаров выразил соболезнования родным погибших в ходе спецоперации военных01.03.2022 20:15
Общество 01.03.2022 20:15
Новый порядок освидетельствования водителей-алкоголиков вступил в силу с 1 марта01.03.2022 18:48
Общество 01.03.2022 18:48
В волгоградских школах обсудили с учениками ситуацию на Украине01.03.2022 16:57
Общество 01.03.2022 16:57
«Чарли не поймет»: волгоградцы запасаются импортными лекарствами и кормами01.03.2022 15:37
Общество 01.03.2022 15:37
В Волгограде продолжаются работы на поврежденном магистральном коллекторе01.03.2022 13:09
Общество 01.03.2022 13:09
В Волгограде 33 дома в поселке «Грин Гарден» останутся без электричества за долги01.03.2022 12:31
Общество 01.03.2022 12:31
В Волгоградской области увеличили расходы на содержание беженцев из Донбасса01.03.2022 12:26
Общество 01.03.2022 12:26
Бочаров провел заседание совета по развитию сельских территорий и АПК01.03.2022 12:24
Общество 01.03.2022 12:24
Правоохранители Волгограда будут действовать жестко и без промедления01.03.2022 10:45
Общество 01.03.2022 10:45
В Волгограде первый теплоход на Культбазу отправится 5 марта01.03.2022 10:24
Общество 01.03.2022 10:24
Соцзащита в Волгограде требовала с инвалида 32 тысячи рублей за услуги ЖКХ01.03.2022 09:49
Общество 01.03.2022 09:49
В Волгограде отключат свет в домах на двух десятках улиц01.03.2022 08:23
Общество 01.03.2022 08:23
В Волгограде устраняют аварию на магистральном коллекторе28.02.2022 23:59
Общество 28.02.2022 23:59
В Волгоградской области ищут медиков-добровольцев в Донбасс28.02.2022 21:19
Общество 28.02.2022 21:19
В Волгограде стоимость стопки блинов подорожала за год на 23 рубля28.02.2022 20:10
Общество 28.02.2022 20:10
Реклама