



На акцию в поддержку жителей ЛДНР и решения президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации на Украине вышли сегодня вечером активисты «Молодой Гвардии Единой России» на Мамаевом кургане в Волгограде. К ним присоединились волонтеры и неравнодушные молодые волгоградцы, выступающие за мир на Донбассе. Вместе молодые люди выстроились возле Озера слез на Мамаевом кургане, образовав фразу «Zа наших!», сообщает корреспондент ИА «Высота 102».





– Сейчас как никогда мы должны объединиться и быть вместе, – прокомментировал руководитель аппарата МГЕР в Волгоградской области Никита Слузов. – Я лично принимаю участие [в акции], потому что я на стороне решения президента [о военной спецоперации], я лично побывал на границе ДНР, когда всё это начиналось, помогал в пунктах временного размещения. Мы помогали эвакуированным людям, помогали в организации перевозки гуманитарной помощи, мы все это видели и готовы помогать. Я всецело на стороне этого решения.





Слузов также отметил, что для помимо информационной помощи жителям ЛДНР, в том числе эвакуированным в Волгоградскую область, «Молодая гвардия» открыла региональный волонтерский центр для сбора гуманитарной помощи беженцам.





– Лично для меня жители Донбасса – это наши соотечественники, это наши люди, и мы не можем их бросить, – подчеркнул замруководителя Волгоградского регионального штаба МГЕР Николай Усов. – Поэтому нужна поддержка, в том числе информационная, чтобы весь мир мог увидеть, что необходимо восстановить мир на Донбассе. Восемь лет жители [ЛДНР] погибали под снарядами, среди жертв больше 100 детей, и мы хотим, чтобы там восстановили мир.





Напомним, ранним утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию для защиты жителей Донбасса от геноцида, демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин принял соответствующее решение в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Фото: ИА «Высота 102».