Волгоград проведет во власти туманной хмари еще как минимум сутки

Дождь, туман и мокрый снег. Такой «пасмурный» прогноз озвучили синоптики для Волгоградской области на 3 марта. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

В ночь с 2 на 3 марта в Волгограде и области температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Скорость ветра при этом будет едва ощутима для жителей региона. Синоптики прогнозируют: порывы составят не более 9 м/с. В отдельных муниципальных районах Волгоградской области прогнозируются туман и гололедица.

Согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, к полудню 3 марта в областном центре и отдельных районах температура воздуха прогреется до +5 градусов, в южных районах смело можно ожидать до 10 градусов тепла. Одновременно днем в четверг порывы ветра достигнут 14 м/с.

Солнца синоптики не прогнозируют. Во власти туманной хмари регион проведет предстоящие 24 часа.