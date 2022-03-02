Клиентам ВТБ Мои Инвестиции доступны сервисы в личном кабинете брокера и в Quik





Из-за введенных санкций работа мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции на платформе iOS может быть ограничена в ближайшее время. Весь функционал доступен клиентам в личном кабинете брокера и в системе Quik, также можно обратиться в ближайший офис ВТБ, оказывающий инвестиционные услуги.

Клиентам, использующим смартфоны на Android, будет необходимо переустановить приложение ВТБ Мои Инвестиции по ссылке с сайта брокера ВТБ. Инструкция по подключению будет размещена там же.

Бесперебойное обслуживание клиентов - наш первый приоритет. Ответы на все самые популярные вопросы по операциям можно найти на следующих страницах: