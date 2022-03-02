Клиентам ВТБ Мои Инвестиции доступны сервисы в личном кабинете брокера и в Quik

Экономика 02.03.2022 13:01 Новости компаний
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02.03.2022 13:01 Новости компаний
Из-за введенных санкций работа мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции на платформе iOS может быть ограничена в ближайшее время. Весь функционал доступен клиентам в личном кабинете брокера и в системе Quik, также можно обратиться в ближайший офис ВТБ, оказывающий инвестиционные услуги.
Клиентам, использующим смартфоны на Android, будет необходимо переустановить приложение ВТБ Мои Инвестиции по ссылке с сайта брокера ВТБ. Инструкция по подключению будет размещена там же.
Бесперебойное обслуживание клиентов - наш первый приоритет. Ответы на все самые популярные вопросы по операциям можно найти на следующих страницах:
Также мы продолжаем оперативно информировать наших клиентов о происходящем в телеграм-канале ВТБ Мои Инвестиции: https://t.me/vtbmyinvestments
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