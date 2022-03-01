Пьяный угонщик устроил серию ДТП в Волгограде (ВИДЕО)

Три ДТП совершил 28-летний автоугонщик в Тракторозаводском районе Волгограда. Происшествия зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.





Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, накануне днем о пропаже иномарки сообщил в полицию 26-летний владелец.

В отделе полиции мужчина сообщил, что днем был похищен его Hyundai Solaris, который находился в открытом состоянии и с оставленным ключом зажигания в замке у дома № 76 по проспекту Ленина в Центральном районе.

В ходе розыска инспекторы ДПС по горячим следам задержали подозреваемого в Тракторозаводском районе. Им оказался приезжий, который временно проживал на территории Волгоградской области.

После задержания мужчина признался, что, проходя мимо открытого автомобиля, у него возникла идея угнать машину и доехать на ней к себе на родину. Однако завершить задуманное мужчина не смог. В Тракторозаводском районе мужчина сначала врезался в рекламный щит автозаправочной станции, после чего, пытаясь скрыться, совершил еще одно ДТП с участием другой иномарки. Через некоторое время подозреваемый на улице Латошинская не справился с управлением, выехал с проезжей части и опрокинулся. Задержанный, сообщают полицейские, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемого составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за оставлением водителем места ДТП. Кроме административного ареста и крупного штрафа ему грозит уголовная ответственность за угон автомобиля.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области