На Нижних Баррикадах в Волгограде нашли остатки снесенного стадиона «Трактор»

Расследования 28.02.2022 22:43
0
28.02.2022 22:43
ООО «СК Лидер», которое занималось демонтажем стадиона «Трактор» в Волгограде, уличили в нарушении природоохранного законодательства. Как сообщили ИА «Высота 102» в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, инспекторы совместно с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой зафиксировали факт вывоза и сброса отходов от сноса и разборки стадиона «Трактор» ООО «СК Лидер» непосредственно на почву, на земельном участке по адресу:
г. Волгоград, Волжский проспект, 2 г. Эта территория находится в поселке Нижние Баррикады в Краснооктябрьском районе.
Как ранее сообщало информагентство, победителем аукциона по проведению демонтажных работ стало ООО «СК Лидер», зарегистрированное в Москве. Компания выполнила работы по демонтажу сооружений стадиона «Трактор» за 7,9 миллиона рублей.
В Межрегиональном управлении отмечают, что проектной документацией была предусмотрена передача отходов специализированным организациям для размещения и утилизации.
Специалистами экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ установлено, что общая площадь захламленной отходами территории в поселке Нижние Баррикады составила 1755 кв.м., объем сброшенных на почву отходов более 1750 куб.м. Вред, причиненный почве, как объекту охраны окружающей среды, оценивается в сумму более 59 миллионов рублей.
В деятельности ООО «СК Лидер» установлены признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена по ч. 3 ст. 8.2 (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов, повлекшие причинение вреда окружающей среде), ч. 9 ст. 8.2 (неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления I - V классов опасности к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения или составлению паспортов отходов I - IV классов опасности), ч. 10 ст. 8.2 (неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления) КоАП РФ.
Материалы проверки, а также расчет вреда окружающей среде направлены в адрес Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры с целью принятия мер прокурорского реагирования.
Фото Межрегионального управления Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям, ИА «Высота 102» и скриншот территории с Яндекс.Карты
Реклама
«Во все тяжкие»: суд отправил за решетку организаторов нарколаборатории в Волгограде28.02.2022 18:37
Расследования 28.02.2022 18:37
В Волгограде затягивается суд над Арсеном Мелконяном и его родственниками28.02.2022 15:54
Расследования 28.02.2022 15:54
Партию бесхозной черной икры отобрали у водителя автобуса под Волгоградом28.02.2022 15:51
Расследования 28.02.2022 15:51
На бульваре проспекта Жукова в Волгограде сносят бордюры28.02.2022 15:38
Расследования 28.02.2022 15:38
Серийного альфонса будут судить в Волжском за обман 23 женщин28.02.2022 12:59
Расследования 28.02.2022 12:59
Полицейские раскрыли ограбление магазина под Волгоградом28.02.2022 12:50
Расследования 28.02.2022 12:50
Возбуждено дело о надругательстве жителя Волгограда над 3-летней девочкой28.02.2022 11:17
Расследования 28.02.2022 11:17
Дом в Волжском, где прогремел взрыв газа, признали пригодным для проживания27.02.2022 20:36
Расследования 27.02.2022 20:36
В СК назвали основную версию ЧП в жилом доме города Волжского27.02.2022 20:13
Расследования 27.02.2022 20:13
«Жил один и ни с кем не общался»: подробности взрыва в пятиэтажке Волжского27.02.2022 17:36
Расследования 27.02.2022 17:36
В Волжском назначили дату заседания по делу главврача горбольницы26.02.2022 14:18
Расследования 26.02.2022 14:18
Волгоградцам, находящимся за границей, порекомендовали иметь наличные25.02.2022 18:40
Расследования 25.02.2022 18:40
Коммерсанта в Волгограде подозревают в обмане налоговой на 68 миллионов25.02.2022 16:22
Расследования 25.02.2022 16:22
Корыстный мебельщик из Волгограда вслед за клиентами обманул своих работников25.02.2022 15:55
Расследования 25.02.2022 15:55
Прошелся танком: волгоградский чиновник заплатит 3 тысячи рублей за махинации с госзакупками24.02.2022 20:25
Расследования 24.02.2022 20:25
Реклама