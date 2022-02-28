Расследования

На Нижних Баррикадах в Волгограде нашли остатки снесенного стадиона «Трактор»

Расследования 28.02.2022 22:43
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28.02.2022 22:43



ООО «СК Лидер», которое занималось демонтажем стадиона «Трактор» в Волгограде, уличили в нарушении природоохранного законодательства. Как сообщили ИА «Высота 102» в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, инспекторы совместно с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой зафиксировали факт вывоза и сброса отходов от сноса и разборки стадиона «Трактор» ООО «СК Лидер» непосредственно на почву, на земельном участке по адресу:
г. Волгоград, Волжский проспект, 2 г. Эта территория находится в поселке Нижние Баррикады в Краснооктябрьском районе.



Как ранее сообщало информагентство, победителем аукциона по проведению демонтажных работ стало ООО «СК Лидер», зарегистрированное в Москве. Компания выполнила работы по демонтажу сооружений стадиона «Трактор» за 7,9 миллиона рублей.
В Межрегиональном управлении отмечают, что проектной документацией была предусмотрена передача отходов специализированным организациям для размещения и утилизации. 



Специалистами экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ установлено, что общая площадь захламленной отходами территории в поселке Нижние Баррикады составила 1755 кв.м., объем сброшенных на почву отходов более 1750 куб.м. Вред, причиненный почве, как объекту охраны окружающей среды, оценивается в сумму более 59 миллионов рублей.



В деятельности ООО «СК Лидер» установлены признаки административного  правонарушения, ответственность за которое предусмотрена по ч. 3 ст. 8.2 (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов, повлекшие причинение вреда окружающей среде), ч. 9 ст. 8.2 (неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления I - V классов опасности к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения или составлению паспортов отходов I - IV классов опасности), ч. 10 ст. 8.2 (неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления) КоАП РФ.
Материалы проверки, а также расчет вреда окружающей среде направлены в адрес Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры с целью принятия мер прокурорского реагирования.

Фото Межрегионального управления Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям, ИА «Высота 102» и скриншот территории с Яндекс.Карты

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