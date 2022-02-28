Клиенты ВТБ могут расплачиваться с помощью Mir Pay на Android

Экономика 28.02.2022 19:11 Новости компаний
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28.02.2022 19:11 Новости компаний
Клиенты ВТБ, использующие устройства с операционной системой Android, могут совершать платежи с помощью цифровой карты «Мир».
Возможность расплачиваться смартфоном за товары и услуги доступна клиентам ВТБ, пользующихся мобильными устройствами на платформе Android.
Для этого достаточно за несколько кликов в ВТБ Онлайн выпустить цифровую карту «Мир», установить приложение Mir Pay и привязать к нему свою карту. После этого можно расплачиваться смартфоном в торговых точках привычным способом.
ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.
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