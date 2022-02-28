ВТБ значительно повышает ставки по вкладам и накопительным счетам





В связи с повышением ключевой ставки ВТБ принял решение значительно повысить процентные ставки по сберегательным продуктам, в том числе – и по валютным депозитам. Ставки по рублевым вкладам и счетам достигнут 18% годовых, по депозитам в долларах – 5%, в евро – 4%. Изменения вступят в силу с 28 февраля.

Базовая ставка по краткосрочному промовкладу «Новое время» увеличивается сразу более чем на 10% годовых и достигнет 18% годовых. Средства на депозите размещаются на срок 6 месяцев без опций снятия и пополнения. Максимальная доходность доступна как при открытии депозита в ВТБ Онлайн или в устройствах самообслуживания, так и в офисах.

Также до 18% – сразу на 12% – увеличивается базовая ставка по накопительному счету «Сейф». Он позволяет накопить и приумножить средства с возможностью гибко распоряжаться своими сбережениями, при этом максимальная доходность по продукту сопоставима с предложениями по депозитам. Проценты по счету начисляются на минимальный остаток размещаемых средств и выплачиваются ежемесячно. Открыть «Сейф» можно за несколько кликов в мобильном приложении ВТБ Онлайн, а также в отделениях банка.

ВТБ также резко увеличивает ставки по валютным сбережениям. Доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на 3 месяца составит 5% годовых, в евро – 4% годовых. Это позволит получить максимальную выгоду от валютных накоплений в рамках классических сберегательных инструментов.

ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.



