В СК назвали основную версию ЧП в жилом доме города Волжского





Следственным управлением СК России по Волгоградской области организована проверка по факту происшествия в городе Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении, на этот час рассматривается лишь одна версия пожара.

— 27 февраля примерно 13:15 в одной из квартир, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома по ул. Кирова, 5 произошел хлопок газа с последующим воспламенением. В ходе проведения осмотра установлено, что шланг, обеспечивающий подачу бытового газа от газовой трубы до газовой плиты, установленной в помещении кухни, имел повреждение, через которое в квартиру шла утечка бытого газа, — сообщила официальный представитель регионального СУ СКР Дарья Буянова. — По предварительным данным, причиной возникновения пожара стала утечка бытового газа, с последующим непроизвольным воспламенением.

По словам Буяновой, каких-либо следов и предметов, указывающих на иные возможности возникновения пожара в квартире, не установлено. Проводится проверка.

Напомним, корреспонденты информагентства побывали на месте происшествия. Все, что известно о ЧП и о погибшем, - в нашем специальном материале.

Фото: ИА "Высота 102"