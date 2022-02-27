Расследования

«Жил один и ни с кем не общался»: подробности взрыва в пятиэтажке Волжского

Расследования 27.02.2022 17:36
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27.02.2022 17:36


Сотрудники МЧС, полиции, УФСБ и кинологи с собаками обследуют место взрыва в жилом доме в городе Волжском. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с места событий, возле пятиэтажки разбросаны битые стекла, вырванные с корнем оконные рамы и различные вещи, которые выбросило из квартиры взрывной волной. Все предметы тщательно обнюхивают служебные собаки. Подозрительного пока ничего не найдено.  


Врыв в пятиэтажном доме №5 по улице Кирова прогремел сегодня днем в квартире на последнем этаже. Следом за громким хлопком последовал пожар. В ГУ МЧС России по региону сообщили, что, по предварительной информации, огонь вспыхнул из-за неисправного газового оборудования.

Со слов очевидцев, с балкона горящей квартиры на 5-ом этаже выпрыгнул мужчина и упал прямо на асфальт. Пострадавшего с тяжелыми травмами и в состоянии шока увезли в больницу. Позже 35-летний пострадавший скончался. Погибший оказался владельцем квартиры, где все и произошло. Предположительно имя мужчины - Станислав Орлов. А квартиру он приобрел совсем недавно. 


Многоквартирный дом №5 на улице Кирова представляет собой малосемейное общежитие. Здесь длинные коридоры с квартирами по каждую сторону. Соседи рассказывают, что хозяин пострадавшей при взрыве квартиры жил один, был нелюдимым, ни с кем не общался. Вредных привычек у молчаливого мужчины соседи не замечали. 

ЧП застало многих жильцов за будничными делами – кто-то в этот момент смотрел телевизор, кто-то хлопотал на кухне. 

— В момент взрыва я сидел на кухне, пил кофе. Когда бабахнуло, дом весь содрогнулся, задрожал, — вспоминает мужчина с первого этажа пятиэтажки, который представился нам Александром. — Выпавший с пятого этажа мужчина находился в неадекватном состоянии, он громко кричал и ругался. 


— С виду пятиэтажка не получила сильных повреждений, — рассказывает корреспондент информагентства. — Трещин на фасаде не видно. Взрывом выбиты стекла, двери, деформировались косяки – такая картина с пятого по второй этажи. На первом этаже повреждений не наблюдается. Все разбросанные в округе вещи тщательно по команде кинологов обнюхивают собаки. Ничего подозрительного не найдено. 

Очевидцы утверждают, что пожарные с помощью выдвижной лестницы эвакуировали ребенка с 5-го этажа. Он находился в соседней с эпицентром взрыва квартире. Ниже этажом жила одинокая пенсионерка. Ее жилплощадь залили водой при тушении пожара. Женщину эвакуировали спасатели МЧС. 

На месте происшествия журналистам пояснили, что после того, как закончат работу эксперты, сотрудники управляющей компании приступят к восстановлению поврежденных окон и дверей.

Фото ИА «Высота 102»

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