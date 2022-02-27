В пятиэтажке в городе Волжском прогремел взрыв





На пожаре в многоквартирном доме в Волжском сегодня пострадал 35-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, когда начался пожар он выбежал на балкон, а потом спрыгнул, предположительно, с высоты 5-го этажа. Состояние пострадавшего уточняется. Его госпитализировали в ГКБ №1 г. Волжского.













В ГУ МЧС России по Волгоградской области в свою очередь уточнили, что в 13:18 поступило сообщение на пульт оперативного дежурного о пожаре в одной из квартир дома по улице Кирова в Волжском. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты установили, что в квартире происходит горение вещей на площади 30 квадратных метров. В 13:52 возгорание было ликвидировано. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за неисправного газового оборудования. Проводится проверка.













Очевидцы ЧП сообщают, что перед возгоранием был отчетливо слышан громкий хлопок. Волжане не исключают, что произошел взрыв бытового газа.





В администрации Волгоградской области сообщили, что в связи с произошедшим губернатор поручил своему заместителю Олегу Николаеву и председателю комитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Волгоградской области Юрию Наурзалиеву выехать на место происшествия для координации работы экстренных и городских служб.





Фото: ИА "Высота 102", ГУ МЧС России по Волгоградской области