Происшествия

В пятиэтажке в городе Волжском прогремел взрыв

Происшествия 27.02.2022 14:41
0
27.02.2022 14:41


На пожаре в многоквартирном доме в Волжском сегодня пострадал 35-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, когда начался пожар он выбежал на балкон, а потом спрыгнул, предположительно, с высоты 5-го этажа. Состояние пострадавшего уточняется. Его госпитализировали в ГКБ №1 г. Волжского.



В ГУ МЧС России по Волгоградской области в свою очередь уточнили, что в 13:18 поступило сообщение на пульт оперативного дежурного о пожаре в одной из квартир дома по улице Кирова в Волжском. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты установили, что в квартире происходит горение вещей на площади 30 квадратных метров. В 13:52 возгорание было ликвидировано. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за неисправного газового оборудования. Проводится проверка.



Очевидцы ЧП сообщают, что перед возгоранием был отчетливо слышан  громкий хлопок. Волжане не исключают, что произошел взрыв бытового газа. 

В администрации Волгоградской области сообщили, что в связи с произошедшим губернатор поручил своему заместителю Олегу Николаеву и председателю комитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Волгоградской области Юрию Наурзалиеву выехать на место происшествия для координации работы экстренных и городских служб.

Фото: ИА "Высота 102", ГУ МЧС России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Происшествия
27.02.2022 17:00
Происшествия 27.02.2022 17:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2022 13:38
Происшествия 27.02.2022 13:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2022 12:39
Происшествия 27.02.2022 12:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2022 10:03
Происшествия 27.02.2022 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.02.2022 16:22
Происшествия 26.02.2022 16:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.02.2022 10:50
Происшествия 26.02.2022 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.02.2022 11:52
Происшествия 25.02.2022 11:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.02.2022 11:38
Происшествия 25.02.2022 11:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.02.2022 11:07
Происшествия 25.02.2022 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.02.2022 09:16
Происшествия 25.02.2022 09:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2022 17:09
Происшествия 24.02.2022 17:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2022 10:33
Происшествия 24.02.2022 10:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2022 10:19
Происшествия 24.02.2022 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2022 09:27
Происшествия 24.02.2022 09:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2022 09:20
Происшествия 24.02.2022 09:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:00
Санитарная авиация спасла жизнь троим малышам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:16
Волгоградцев попросили оградить детей от участия в незаконных акцияхСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде от коронавируса умер 27-летний пареньСмотреть фотографии
17:36
«Жил один и ни с кем не общался»: подробности взрыва в пятиэтажке ВолжскогоСмотреть фотографии
17:00
В больнице умер мужчина, пострадавший при взрыве в ВолжскомСмотреть фотографии
16:12
«Было страшно»: в Волгограде школьник из Донбасса рассказал о жизни под обстреламиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В пятиэтажке в городе Волжском прогремел взрывСмотреть фотографии
13:38
Аэропорт Волгограда эвакуировали из-за сообщения о бомбеСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде отремонтируют 1,5 км разрушенных пешеходных дорожекСмотреть фотографии
13:18
«Власти ждут жертв?»: в Волжском жители старых кварталов требуют демонтировать бомбоубежищаСмотреть фотографии
12:55
В ЦБ России подготовились к работе в любой ситуацииСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде из-за угроз эвакуирован железнодорожный вокзалСмотреть фотографии
12:19
Волгоградцы не смогут спокойно смотреть ТВ до 6 мартаСмотреть фотографии
12:06
Волгоградский «Ротор» провел товарищеский матч в обстановке секретностиСмотреть фотографии
11:25
Смертность от коронавируса подскочила в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:27
Волгоградский аэропорт запустил круглосуточную горячую линию из-за отмены рейсовСмотреть фотографии
10:20
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режимеСмотреть фотографии
10:03
Пьяный водитель на иномарке врезался в столб в частном секторе ВолгоградаСмотреть фотографии
09:53
Волгоградские онкологи в ЦАОП обследовали более 5 тысяч жителей с начала годаСмотреть фотографии
09:27
Волгоградцев предупредили о возможных перебоях в работе портала госуслугСмотреть фотографии
09:27
В Волгограде остановился рост цен на дизтопливоСмотреть фотографии
08:53
Росстат подсчитал траты волгоградцев на еду и услугиСмотреть фотографии
08:25
Самолет из Калининграда в Волгоград пустили по другому маршрутуСмотреть фотографии
08:23
Гидрометцентр предупредил о тумане и гололедице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде нашли поставщика терминалов в новые троллейбусыСмотреть фотографии
20:27
Коммунальщики отремонтировали теплосеть в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
20:02
В Волгограде на Центральной набережной вырубят аварийные деревьяСмотреть фотографии
17:32
«Победа» отменила волгоградские авиарейсы: списокСмотреть фотографии
16:52
В арбитражном суде Волгоградской области сняли часть ограничений из-за ковидаСмотреть фотографии
16:22
Жителя Волгограда подозревают в надругательстве над 3-летним ребенкомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 